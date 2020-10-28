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SpaceX衛星網路服務「Starlink」定價每月99美元 開始公測！

SpaceX衛星網路服務「Starlink」定價每月99美元 開始公測！（圖片：AFP）
SpaceX衛星網路服務「Starlink」定價每月99美元 開始公測！（圖片：AFP）

創業家馬斯克 (Elon Musk) 旗下的航太製造商 SpaceX 正擴大其 Starlink 衛星網路服務公測規模，週一「Starlink 團隊」發送電子郵件給有意註冊該服務的群眾。

根據媒體取得的螢幕擷圖，該測試稱為「Better Than Nothing (總比沒有的好) Beta」測試。

Starlink 初始服務定價每月 99 美元，但前期必須先花費 499 美元訂購 Starlink 套件，內含一個用於連接衛星的用戶終端、安裝用的三腳架、一個 Wi-Fi 路由器。

SpaceX 也在 Google Play 和蘋果 APP Store 上架 Starlink app。

Starlink 團隊在信件中指出，「如信件標題所示，我們正試著降低你最初的期待。隨著我們強化 Starlink 系統，預期未來幾個月可以看到數據速度從 50Mb/s 變化到 150Mb/s，而延遲自 20ms 到 40ms。」

該電子郵件發送給未指定數量用戶，標誌著這項新興網路服務公測啟動，過去幾個月 SpaceX 一直在員工間進行有限的私人測試，SpaceX 稱測試結果在延遲和下載速度的表現上都很強勁。

SpaceX 沒有立即回應置評請求。

今年 6 月 SpaceX 發布了有意參與公測的註冊表格，2 個月不到的時間，該公司表示，全美近 70 萬人有意參與測試。

Starlink 是 SpaceX 利用數千個衛星建立互聯網路的計畫，旨在實現全球各地的高速傳輸網路，SpaceX 曾說將花費約 100 億美元以上打造此網路，但估計每年可以創造 300 億美元營收，是其火箭業務年營收額的 10 倍以上。

SpaceX 迄今已發射近 900 枚 Starlink 衛星，僅是網路涵蓋全球所需的衛星總數的一小部分，但已足以開始在某些地區提供服務，包括美國西北部。該公司已開始與 Starlink 衛星目前覆蓋的鄉村地區組織合作，例如華盛頓州。

SpaceX 在 Starlink 行動 app 上的說明提到，「根據 Starlink 的『總比沒有的好』測試計畫，2020 年初始服務目標是美國和加拿大，並在 2021 年前迅速擴展到人口稠密的全球其他範圍。」

SpaceX 本月稍早宣布與微軟 (MSFT-US) 合作，將 Azure 雲端運算網路連接到 Starlink 網絡。近幾個月 SpaceX 和 Microsoft 一直在測試連結 Starlink 和 Azure 所需要的軟體。這項合作關係對微軟新行動數據中心尤其重要，因該數據中心目標對象是「需要在混合或挑戰性環境（包括偏遠地區）中需要雲計算功能的用戶。」

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