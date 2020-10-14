嬌生之後又一新冠療法試驗暫停 禮來股價挫跌近3%

美國藥廠禮來 (Eli Lilly)(LLY-US) 周二 (13 日) 表示，由美國政府資助的新冠肺炎 (COVID-19) 抗體療法的臨床試驗，已因潛在安全顧慮暫停，禮來股價挫跌近 3%，拖累道瓊跌至盤中低點。

禮來表示，根據獨立資料安全監督委員會 (DSMB) 建議，決定暫停藥物試驗。禮來表示：「我們支持 DSMB 的建議，但 DSMB 是為了確保參與試驗病患的健康，才審慎作出此建議。」

這類臨床試驗暫停並不少見，但因全球疫情反彈，新冠肺炎療法的進展特別受到投資人關注。嬌生 (JNJ-US) 的新冠肺炎疫苗臨床試驗在周一暫停，原因是一名受試者出現不適反應，目前不清楚這位受試者使用的是疫苗還是安慰劑。

禮來股價周三一度挫跌 3.8%，收盤跌幅收斂為 2.85%

禮來股價走勢。來源：Google

禮來研發的抗體藥物和美國總統川普使用的 Regeneron(REGN-US) 抗體藥物類似。川普在上周確診出院後發布的影片中說，抗體藥物讓他加速康復，是「治癒」他的關鍵。

由於川普曾表示希望盡快透過緊急授權，把兩家公司的抗體藥物提供給全民使用，令外界預期，美國主管機關很快就會針對兩家公司的抗體藥物核發緊急授權使用 (EUA)。

禮來已於 10 月初替這款抗體療法 LY-CoV555 申請 EUA，用於輕、中度症狀的新冠肺炎患者。

另外，路透獨家報導，美國食品藥物管理局 (FDA) 去年 11 月發現禮來正在加速生產抗體藥物的其中一處藥廠，存在嚴重的品管問題。

兩名消息來源和兩位外部專家透露，FDA 檢查人員在去年 11 月拜訪禮來位於紐澤西州 Branchburg 一處工廠，發現該廠多個製造過程的資料未經妥善稽核，而且已經被刪除。FDA 把此問題列為檢查分類中需要採取明確官方行動的一類，已經發出正式通知。

由於美國要求緊急授權候選藥物須遵守生產標準，此事代表禮來要爭取到緊急授權，難度已經提高。