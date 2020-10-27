10月CCI調查 投資股票信心續創低 就業指標也創10年半低點

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 10 月消費者信心指數 (CCI) 調查，總數為 71.1 點，略較上月下滑 0.5 點，6 項調查指標中，以「未來半年投資股票時機」下降最多，並續創新低，顯示台股處在歷史高檔之際，投資人已有居高思危心態，而「未來半年國內就業機會」不僅連 4 跌，也創 2010 年 4 月以來新低，仍持續反映疫情對勞動市場的衝擊。

台經中心指出，此次調查共有 3 項指標上升，以「未來半年國內物價水準」上升最多，調查結果為 42.05 點，月升 3.05 點，不過，今年整體趨勢為下降；其次為「未來半年購買耐久性財貨時機」122.3 點，月增 2.45 點，仍續創新高；「未來半年國內經濟景氣」83.8 點，月增 0.8 點，6 月起已轉呈上升趨勢。

而下降最多的指標為「未來半年投資股票時機」，調查僅 30 點，月減 5.3 點，續創新低；其次為「未來半年家庭經濟狀況」81.65 點，月減 2.15 點；而「未來半年國內就業機會」66.8 點，略較上月下滑 1.85 點，已呈現連 4 跌，並創 2010 年 4 月以來新低。

從絕對水準來看，5 項指標偏向悲觀 (小於 100 點)，僅「未來半年購買耐久性財貨時機」偏向樂觀。

另外，台經中心自 4 月起調查的房地產指標中，「購買房地產時機」調查結果為 112.5 點，較上月下降 5.5 點，但仍呈現樂觀。

而健康調查指標中，「目前健康狀況」指標為 89.7 點，月減 10.3 點，「預期健康狀況」指標 89.4 點，月減 6.8 點。