GfK：英國9月份消費者信心指數升至-25 創3月來新高

根據市場研究機構 GfK 在週五 (25 日) 公布的一項調查顯示，英國 9 月份消費者信心指數升至自 3 月份疫情爆發以來的新高，不過，仍遠低於疫情前水準。

數據顯示，英國 9 月份消費者信心指數從 8 月份的 - 27 上升至 9 月份的 - 25，高於市場預期的 - 27。不過，指數仍處於負值，反映多數消費者仍處於悲觀情緒。

報導指出，儘管消費者信心依舊低落，但自 4 月份實行防疫封鎖衝擊經濟以來，英國的消費者支出已強勁反彈，零售額如今已高於疫情前。據英國工業聯合會 (CBI) 的調查顯示，英國 9 月份零售銷售差值升至 + 11，優於市場預期，並創下 2019 年 4 月以來的最快增長速度。

英國央行表示，消費者支出如今回到了一月份時的水準。儘管經濟其他部分持續疲軟，特別是商業投資，但經濟的復甦仍在持續當中。

不過，有經濟學家擔心，零售業的復甦可能是短暫的。在經濟重新開放的同時，英國正面臨著多項威脅，很可能促使決策者增加財政貨幣和財政支持。政府對的薪資補助將在下個月結束，屆時該國失業率有可能將會激增。此外，若英國和歐盟在年底仍未打破僵局並達成自由貿易協定，英國脫歐的衝擊將迫在眉睫。

英國央行曾表示，預期到 2021 年底，英國經濟才可能恢復到疫情前的水準，其中 23 位經濟學家中，有 20 位認為，英國經濟 2 年後才有望復甦至原先狀態，另外 3 位則認為，英國經濟 2 年內就能復甦。