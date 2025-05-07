美元警報！任永力：2.5兆美元雪崩式賣壓恐引爆

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-07 15:22

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Eurizon SLJ Capital 執行長任永力和經濟學家 Joana Freire 周三 (7 日) 發布報告指出，亞洲出口商和投資者多年來可能累積了「極為龐大」的美元，擴大了該地區對美國的貿易順差。

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如今美國主導的貿易戰升溫，一些亞洲投資者可能會將大量資金匯回國內，或提高對美元貶值的避險力度，進而引發這個全球儲備貨幣大規模外流。

任永力和 Joana Freire 寫道：「我們推測亞洲出口商和機構投資者持有的美元部位，可能達到 2.5 兆美元左右，這將對美元兌這些亞洲貨幣構成大幅下跌風險。」

彭博美元指數已從 2 月高點下跌約 8%，過去一個月內，亞洲貨幣對美元均呈升值走勢。

因「微笑美元理論」理論而聞名的任永力曾表示，當聯準會開始降息，中國企業可能拋售美元計價資產，約 1 兆美元資金可能匯回中國。

他在最新報告中指出，加速這場數兆美元資金流動的，可能是亞洲多國持有的大量「單一美元多頭部位」（naked long-dollar positions），指的是那些沒有對美元波動進行避險的部位。這類國家包括中國、台灣、馬來西亞和越南等，長期對外貿易呈現順差。