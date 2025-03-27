3月CCI創近一年低點 電價調漲前在即 民眾對通膨預期升溫
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-03-27 16:48
中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 3 月我國消費者信心指數 (CCI) 為 71.86 點，較上月下降 0.73 點，並創去年 5 月以來新低，其中，六項調查指標均下滑，又以「未來半年物價水準」跌最多，也創去年 7 月以來低，顯示水電價調漲在即，令消費者對通膨的預期再度升溫；另外，「購買房地產時機」降至 2020 年 9 月以來新低，反映近來房市的濃厚觀望氣氛。
台經中心指出，此次降幅最多的指標為「未來半年物價水準」，調查為 35.26 點，月減 1.2 點，並創去年 7 月以來低點，其次為「未來半年購買耐久性財」101.99 點，月減 0.8 點。
下降幅度第三的指標為「未來半年家庭經濟狀況」，調查為 81.94 點，月減 0.69 點；「未來半年國內經濟景氣」86.8 點，月減 0.61 點；「未來半年投資股票時機」49.89 點，月減 0.59 點。
而下降幅度最少的指標為「未來半年就業機會」，調查為 75.25 點，月減 0.53 點，反映勞動市場穩健。
從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。
另外，「購買房地產時機」指標上，本月調查結果為 99.56 點，較上月下滑 0.72 點，更創 2020 年 9 月以來低點，顯示中央銀行重手打炒房後，房市買盤明顯陷入觀望，使買房信心也創波段低。
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