3月CCI創近一年低點 電價調漲前在即 民眾對通膨預期升溫

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 3 月我國消費者信心指數 (CCI) 為 71.86 點，較上月下降 0.73 點，並創去年 5 月以來新低，其中，六項調查指標均下滑，又以「未來半年物價水準」跌最多，也創去年 7 月以來低，顯示水電價調漲在即，令消費者對通膨的預期再度升溫；另外，「購買房地產時機」降至 2020 年 9 月以來新低，反映近來房市的濃厚觀望氣氛。