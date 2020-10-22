德國11月GfK消費者信心指數回落至-3.1 低於市場預期

根據德國市場研究機構 GfK 在週四 (22 日) 公布的調查報告顯示，由於市場擔憂新一波新冠肺炎疫情恐導致政府重啟防疫封鎖限制，德國 11 月 GfK 消費者信心指數回落至 - 3.1，低於市場預期，並創下四個月來新低。

報告中指出，針對約 2,000 名德國人的調查報告顯示，德國 11 月 GfK 消費者信心指數從 10 月份的 - 1.7 降至 - 3.1，低於市場預期的 - 2.8。

GfK 消費者專家 Rolf Buerkl 表示，德國消費者的樂觀情緒消失，主因來自於德國新冠肺炎病例數激增，引發了市場對政府進一步擴大防疫封鎖措施的擔憂。「自今年初夏以來的樂觀情緒復甦，如今已停滯不前，消費者信心再次下滑。」Buerkl 說道。

根據 GfK 每週進行的另一項調查顯示，有四分之三的德國人將新冠肺炎疫情視為「巨大或非常大的威脅」，另外有一半以上的受調者憂心疫情對個人未來的影響。Buerkl 指出，自四月份開始這項調查以來，消費者信心從未如此黯淡。

Buerkl 說道：「消費者顯然認為，德國新增病例數的增加將拖累先前德國經濟快速復甦的希望。」

德國政府目前預估，如果疫情仍將得到控制，德國 2020 年全年國內生產總值 (GDP) 將萎縮 5.8%，隨後在明年反彈 4.4%。

據歐洲經濟研究中心 (ZEW) 先前的數據顯示，由於德國新冠肺炎新增病例數的上升以及英國無協議脫歐等風險，使得德國前景不確定性增加，德國 10 月份經濟景氣指數從 9 月份的 77.4 降至 56.1，低於市場預期的 73.0。

ZEW 總裁 Achim Wambach 表示：「近期新冠肺炎新增病例數急劇增加，使得德國未來經濟發展的不確定性增加，此外，英國無協議脫歐的可能性也有所增加。」此外，Wambach 也補充表示，美國總統大選前夕的局勢也進一步加劇了整體經濟的不確定性。