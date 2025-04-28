4月我CCI創1年來新低 6指標全偏悲觀 投資股票信心挫至近2年低點
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-28 11:28
國立中央大學台灣經濟發展研究中心今 (28) 日公布 4 月消費者信心指數 (CCI) 總指數為 68.21 點，較上月下滑 3.65 點，不僅連 2 月下滑，並創去年 5 月來低點，六項調查指標全數下滑，且多數創下去年中旬來的近一年低點，而投資股票信心跌最多，也創 2023 年 6 月以來新低。
本次調查中，下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，調查為 38.64 點，月減 11.25 點，創 2023 年 6 月以來新低，反映對等關稅議題造成台股崩跌，散戶信心受挫。
其次為「未來半年購買耐久性財貨」99.13 點，月減 2.86 點，創 2021 年 7 月以來新低，也反映股市財富效果縮減，令消費者對汽車、家具和大型家電的購買意願縮手。
「未來半年國內經濟景氣」84.09 點，月減 2.71 點，是去年 7 月以來低；「未來半年家庭經濟狀況」79.49 點，月減 2.45 點，為去年 5 月來低。
而「未來半年就業機會」調查為 73.02 點，月減 2.23 點；「未來半年物價水準」，調查為 34.91 點，月減 0.35 點，為去年 7 月以來低點，顯示消費者憂心對等關稅議題使通膨壓力再起。
從絕對水準來看，六項指標全數偏向悲觀。
另外，「購買房地產時機」指標部分，調查結果為 96.85 點，月減 2.71 點，是 2020 年 8 月以來低點，顯示台股重挫後令房市買方更陷入觀望。
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