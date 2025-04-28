4月我CCI創1年來新低 6指標全偏悲觀 投資股票信心挫至近2年低點

國立中央大學台灣經濟發展研究中心今 (28) 日公布 4 月消費者信心指數 (CCI) 總指數為 68.21 點，較上月下滑 3.65 點，不僅連 2 月下滑，並創去年 5 月來低點，六項調查指標全數下滑，且多數創下去年中旬來的近一年低點，而投資股票信心跌最多，也創 2023 年 6 月以來新低。