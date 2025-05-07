賴清德：編列4年275億元解決醫護人力問題 未來醫護比走向法制化

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-07 15:25

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賴清德總統今（7）日以錄影方式為「114 年國際護師節聯合慶祝大會」致詞，感謝全國護理人員守護台灣民眾健康及促進醫療發展。賴清德表示，去年政府已啟動「護理人力政策整備 12 項策略中長程計畫」，並編列 4 年 275 億元經費，目的就是要有系統性地解決護理人力問題，並建立正向的護理職場環境機制。

賴清德指出，護理工作是醫療體系重要的一環，今年國際護師節的主題是「有護理師才有未來：關懷護理師促進經濟成長」，護理人員的健康與福祉，對於強化經濟與改善健康體系相當重要。

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賴清德表示，關於大家關心的醫院護病比制度，政府已有監測和獎勵措施，未來朝向法制化的方向發展，去年啟動「護理人力政策整備 12 項策略中長程計畫」，編列 4 年 275 億元的經費，目的就是要有系統性地解決護理人力問題，並建立正向的護理職場環境機制。