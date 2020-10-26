【街口投信】債市週報

上周美國財政刺激方案遲遲未出爐，全球確診人數隨著北半球氣溫降低持續增加，儘管中國公布 Q3 GDP 較去年同期成長 4.9%，保持其全球經濟成長引擎身份，但其餘新興市場國家普遍被利空消息籠罩，土耳其央行於上周四出乎市場預料維持利率不變，顯示該國央行升息仍面臨來自總統 Erdogan 之政治壓力，與市場預期不符之貨幣政策恐將引發其外匯存底流失，導致匯率及通膨進一步惡化，此外，全球各地包含泰國、奈及利亞、智利… 等國抗議動亂紛起，非洲國家尚比亞遭 S&P 降評至選擇性違約，或將成為疫情以來非洲首個債務違約國家，阿根廷自 9 月完成債務重組後，由於缺乏完整的中長期經濟財政改革計畫，使其債券價格持續走低，新興市場政府財務體質在施行財政寬鬆政策後普遍轉差，使上週新興市場債券走勢持續偏弱，J.P. Morgan EMBIGD 指數通週下跌 1.07%，不過在資金流方面，根據 EPFR 統計，截至 10 月 21 日當週，新興市場債券基金淨流入 $2.2bn，創下 8 月下旬以來最大流入量，且已連續 16 週呈現淨流入。

本週巴西、哥倫比亞央行將召開利率會議，由於新興市場通膨有升溫跡象，且利率皆已處於歷史低點，降息空間不大，預期皆將維持利率不變。美國財政刺激方案恐難在大選前出爐，且疫苗最快可能在年底開發完成，短期內缺乏利多消息指引，預期市場大選前走勢將偏弱，不過資金持續流入新興市場債市顯示買盤低接意願強，顯示市場仍看好美國大選後走勢。

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