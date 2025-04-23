特斯拉電池業務面臨巨大影響！馬斯克喊話川普：降關稅才是救市良方

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-23 08:36

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馬斯克表示，與其他美國汽車製造商相比，特斯拉處於相對有利的地位，因為它在北美、歐洲和中國擁有本地化的供應鏈”。

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根據特斯拉公佈的今年第一季財報，汽車收入年減 20%，凈利下滑 71%。

該公司還說，至少在第二季更新之前，不會提供有關今年業績的任何指引。

雖然馬斯克是美國總統川普最親密的顧問之一，但關稅是導致他與政府部分不和的一個問題。他最近稱川普首席貿易顧問納瓦羅為「白癡」。

但馬斯克在周二財報會議上表示，如果一些國家正採取掠奪性的關稅措施，或者「如果一個政府為某個特定產業提供極端的財政支持，那麼你就必須採取措施加以抵制」。

自川普本月初提出對等關稅計畫以來，特斯拉股價一直受到重創，該公司股價在第一季暴跌 36%，為 2022 年以來的最差表現。

由於特斯拉生產的汽車是在美國國內銷售的，因此該公司不受川普對進口汽車徵收的 25% 關稅的影響，但特斯拉依靠來自中國、墨西哥、加拿大和其他地方的材料和供應來製造設備、汽車玻璃、印刷電路板、電池和其他產品。

馬斯克表示，他會就關稅問題向川普提出建議。「他會聽我的建議。當然，這取決於他自己的決定。我已多次公開表示，我認為降低關稅總體上是個好主意。」

馬斯克還說自己是「可預測的關稅結構」以及「自由貿易和低關稅」的倡導者，並稱特斯拉的能源業務面臨關稅的「巨大」影響，因為特斯拉汽車使用的磷酸鐵鋰電池來自中國。

他說：「我們正在調試設備，以便在美國本地生產 LFP 電池」，但指特斯拉的本地設備「只能服務於我們總裝機容量的一小部分」。

馬斯克指出，特斯拉一直在努力從非中國供應商那獲得額外的供應鏈，但這需要時間。