【街口投信】股市週報

近期，Netflix 第三季付費訂戶增幅未能達到預期，因前期新增人數過快，因此也導致本季增速放緩，此外，IBM 公佈季度營收略高於預期，受其雲端服務需求上升提振。不過，未發佈當前季度財測，主因疫情導致經濟前景高度不確定性。另外，Snapchat 母公司 Snap 大漲，因公司宣佈用戶增長和營收均超過預期，在疫情期間，更多人註冊使用公司應用軟體，也帶動廣告流量大增；此消息提振了其他社交媒體公司的股價，包含 Facebook、Twitter 以及 Pinterest，Alphabet 也同時受到激勵上漲。精品龍頭 LVMH 財報顯示整體營收衰退幅度減緩，主要貢獻來自於亞洲市場的成長，以及美國下跌幅度減少等因素，LV 以及 Dior 包等時尚皮革部門表現突出，抵銷其他領域的疲弱。

美國九月零售銷售數據高於預期加上消費者信心意外上升，精品龍頭 LVMH 業績表現突出，精品消費品市場已見觸底反彈的跡象，當中又以強勁的亞洲中國市場復甦帶來最大推升動能。此外，Pfizer 宣佈將於 11 月底向美國申請批准與 BioNTech 共同開發的新冠疫苗，Moderna 也表示預計在 12 月申請疫苗的緊急使用授權。

街口投信指出消費市場已出現好轉跡象下，疫苗離上市日期將近，若年底前順利推出疫苗，可望舒緩市場擔憂近期歐洲與美國疫情再度升溫的緊張情緒，也為消費市場帶來正面力量。街口投信本周關注焦點在美國企業財報上，將有 190 家左右企業公布財報，包含重量級企業 Apple、Amazon、Microsoft、AMD、FB 以及 Alphabet 等。整體而言，市場仍充斥各種變數風險，美國大選前的投資人情緒仍將緊繃，股市短線上依然會有大幅震盪狀況。

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