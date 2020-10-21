〈房產〉房仲調查：3成受訪者看好台灣Q4房價將走揚

全球新冠肺炎疫情再度升溫、台海情勢也趨緊張，房仲業者最新網路調查結果指出，68% 受訪者擔心或非常擔心新冠肺炎疫情再起；但對台灣第四季房價，約有 54% 受訪者認為將會「持平」，認為房價「上漲」與「大幅上漲」者共計 31%，多於認為房價「下跌」與「大幅下跌」的 15%。

中信房屋的調查結果也顯示，55% 受訪者認為今年第三季房價相較於第二季仍屬於「持平（±5%）」，認為房價「上漲（6～10%）」與「大幅上漲（大於 10%）」的比例共計 34%，顯示受訪民眾普遍認為，第三季房價中性偏多。

對於全台第四季房價看法，約有 54% 受訪者認為將會「持平」，認為房價「上漲」與「大幅上漲」者共計 31%，仍多於認為房價「下跌」與「大幅下跌」的 15%。

中信房屋研展室副理張漢超認為，調查結果反映民眾對整體政經局勢感受到的社會現象，結果看似民眾對於房市充滿信心、無畏危機，但與其解讀為民眾「看好房市、無懼內憂外患」，不如說面臨各項外在環境變化，有追不上房價的無奈。

張漢超解讀，民眾由媒體獲得的資訊，多半是預售、新成屋市場熱銷、完售等利多消息，因此對於房市的感受多半是中性偏多的看法，國內今年第三季房市也隨著疫情趨緩，六都建物買賣移轉棟數比去年同期成長 19.5%，走出淡季不淡格局。但事實上，隨著國際疫情風險再度升高，台海關係也趨於緊繃，民眾心情其實相當擔憂。

張漢超指出，疫情導致經濟不振，因而實施寬鬆的貨幣政策以刺激消費。當資金大幅增加之後，部分游資流入房市，使得房市逐步加溫，這些現象環環相扣，也讓民眾充滿「亂世紛擾，唯房地產為穩」的矛盾與無奈。

值得注意的是調查中第四季受訪者對於房價看好與看壞的感受度已與第三季有所不同，差距也有拉近的現象。第三季看好房價上漲者總計為 34%，然而第四季僅剩下 31%，且看壞房價下跌者也由 11%，增加至 15 %，顯示民眾雖仍看好第四季房價表現，但也認為房價表現可能將趨於收斂。

中信房屋調查於 9 月份透過網路進行，共計回收 1024 份有效問卷。