〈房產〉台中水湳經貿園區熱 達麗與海悅合作區內新建案12月前登場

台中地產交易活絡，水湳經貿園區的西屯區文商段土地 640 坪，以總價 15.36 億元成交，創下水湳經貿園區內總價最高的土地交易，包括總太 (3056-TW)、達麗 (6177-TW)、海悅 (2348-TW) 都在區域內插旗，其中達麗與海悅合作的水湳經貿園區新案「達麗創世紀」也即將登場推案。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，水湳智慧園區整體投資計畫超過 500 億元，是目前台中市中心可高密度開發的最大精華地，吸引建商前進搶地。

最新將登場的是今年 12 月公開銷售台中水湳經貿園區的新案「達麗創世紀」，與海悅國際和海悅建設攜手合作推案，其中達麗總銷佔 56 億元、海悅 24 億元，總銷共 80 億元，基地面積約 4800 坪，預計在 12 月前推出。

總太地產在 7 月 21 日以 15.25 億元買下水湳經貿園區 649 坪土地，單坪價衝高到 235 萬元，總太地產董事長翁毓羚表示，看好水湳經貿園區的開發潛力，近年來開始布局購地，在水湳的第一個新建案，最快 2021 年第四季進場。

達麗建設 2020 年全年推案量包含餘屋 10-20 億元規模約達 200 億元，達麗爲償還金融機構借款及支付營建工程款，擬辦理 2.5 億元股本現金增資案，並向金管會送件，現增案由合庫證券主辦，暫訂每股 24 元溢價發行，擬募集 6 億元資金，達麗建設此一公開市場募集案，並在今 (13) 日申報生效。