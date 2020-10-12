〈房產〉台北市Q3新推案開價均價重返每坪100萬元

市調機構統計，今年第三季在 928 檔期推波助瀾下，建商推案信心依舊滿滿，第三季全台進場新案總銷及戶數較第二季都有 2-3 成增幅，建商看好全台各大重劃區買氣，積極布局。其中，台北市第三季進場新案平均開價單坪重返百萬元水準

根據數字科技 (5287-TW) 旗下的 591 新建案調查統計第三季新案數據，發現房市仍維持多頭，其中點閱數部分，雖受民俗月影響較上季微幅下滑近 2%，但與去年同期相比大漲 3 成，另建商推案信心依舊高漲，第三季六都、新竹進場新案，包括個案數、總銷、總戶數及平均開價較第二季都呈現正向成長，議價率部分也在 1 成上下浮動，房價持穩。

全台房價最高的台北市，2020 年第三季進場新案平均開價單坪重返百萬元水準，591 新建案主管指出，主因是北市第三季新案多在精華地區，像是中山大直、士林天母、台大商圈等，上述地區素地稀少拉抬新案價格到百萬以上，但因地段有一定支撐性，議價率略為下滑 1% 左右，依舊吸引周邊有地緣性的高資產族群詢問。

今年度因低利環境帶動投資客進場意願，再加上剛需自用市場等雙重力道，新北市包括板橋江翠、三重仁義及新店央北等各大重劃區，新案陸續供給，第三季新案總戶數較上季成長近 3 成，總銷也有 1 成的增幅，最大量體出現在上半年推案相對冷清的土城暫緩重劃區，「金城舞 5 - 京都花園」總銷 180 億元於 8 月公開銷售，該案規劃 2-3 房，早鳥價總價 880 萬元起。

桃竹地區可說是北台灣表現最亮眼的區塊，桃園第三季新案總銷與戶數較上季成長超過 7 成，主要是小檜溪、龜山 A7、中路重劃區的案量加持，光是這三大重劃區總銷合計就超過 400 億元的量體。新竹房市今年第三季新案集中在縣三重劃區及近高鐵的區塊，屬較精華地段，像是「竹風真好 QMAX」、「竹科匯」預約時就創下百組來人的佳績，成交上穩 3 字頭，除了竹科客群也有不少投資客買單。

台中市今年上半年表現在疫情、建照推延下沉寂多時，第三季恢復水準，總銷金額較第二季更是倍數成長，除了南屯嶺東重劃區有總銷近 60 億元量體的「菁科 2MAX」進場外，在捷運綠線即將完工的利多下，沿線推案百花綻放，在地建設惠宇、精銳接連進場，除自住買盤外，連投資客也看好紛紛搶進炒熱市場。

台南市第三季進場新案戶數較上季戶數成長 7 成以上，大量體新案集中在安平區，像是有總銷 60 億元的興富發 (2542-TW)「愛琴海」戶數規劃破 700 戶，7 月進場 4 房產品已完銷，年底推案熱點將轉至高鐵歸仁特區，晶悅、佳展等建案目前已進行醞釀中，待年底正式開賣；高雄新案總銷銳減近 5 成，主要是第三季多為仁武、鳳山外圍區塊，房價落在 1-2 字頭，接下來名發建設將在仁武澄德特區推總銷 65 億元的「名發 MoMa」，創下仁武單一建案總銷最高紀錄，後續銷況值得觀察。