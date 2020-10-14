〈房產〉資金活水救不了北市店面交易 前7月交易量大減逾3成

今年來地產市場獲低利資金狂潮挹注，交易活絡，但市場並非雨露均霑，依據實價登錄資料統計，今年台北市前 7 月店面交易量 155 筆，跟去年同期相比減少 32.9%，今年交易量甚至低於房市緊縮的 2016 年。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，實體店面不僅受電商影響，同時，今年因疫情使得店面空置更為嚴峻，不少商圈租金水平下修，讓投資報酬率下降，進而影響買方購買意願。

由近五年前 7 月台北市店面交易數字，今年僅交易 155 筆，相較去年 (2019) 同期 231 筆，今年量縮 32.9%，且比房市低點 2016 年的 191 筆還少了 18.8%，今年台北市店面交易量成為近五年的低點；在各行政區的表現上，中山區及大安區每年都囊括成交量前二名，今年同步量縮，不過中山區還有 33 筆、大安區尚有 21 筆，出乎意料的是西門町商圈所在的萬華區，今年前 7 月店面成交量僅個位數，跟去年同期相比大幅減少 66.7%。

郎美囡指出，商圈店面的空置率提高、租金水準下滑，都讓買方卻步，今年雖然市場動能強勁，但投資人期待未來價格有成長空間，資金流向具話題或建設的低價區。此外，2020 以來的商辦、廠辦、工業用地成為熱門標的，也吸走了大筆資金挹注。

至於各行政區的表現上，買方購置店面依然選擇指標商圈，因此中山區及大安區交易維持在前二名，而萬華區黃金商圈的店面釋出稀少，且投資人保守觀望，今年店面成交量大幅緊縮。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，通路革命下，店面市場經過盤整已經出現結構性改變，企業化整為零轉進百貨等通路，在消費力沒有提升的狀況下，店家也會精算租金，讓過去一線商圈金店面不再強勢。對於投資者來說，為了讓投資更有效益，寧可轉進二、三線商圈或者是其他縣市的店面，不僅價格低，投資報酬率也穩定。