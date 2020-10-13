〈房產〉台中水湳經貿園區土地交易熱 單坪價240萬元創區域新高

台中地產交易活絡，土地買賣熱力四射。據最新實價登錄資料顯示，水湳經貿園區的西屯區文商段土地 640 坪，今年 7 月 22 日以總價 15.36 億元成交，創下水湳經貿園區內總價最高的土地交易，換算土地單價高達每坪達 240 萬元，登上水湳地王寶座。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，水湳智慧園區整體投資計畫超過 500 億元，是目前台中市中心可高密度開發的最大精華地，總太 (3056-TW) 在 7 月 21 以 15.25 億元買下 649 坪土地，以交易單坪 235 萬元寫下紀錄，隔日又有新高價交易，突顯水湳的開發潛力，吸引建商積極搶地。

優美地產水湳經貿特許加盟店店東蔡志強指出，該筆文商段土地，座落西屯區啟航路與經貿三路二段路口，地目為第一種文化商業專用區，容積率達 500%，是台中市除七期外少有的超高容積率土地，因此別具吸引力，加上地處水湳中央公園第一排，具景觀優勢，所以改寫高價紀錄並不令人意外。

台灣房屋集團趨勢中心彙整實價登錄資料統計，台中今年的億元級土地交易件數前三季累計已達 246 件，台中億級土地交易有望連 3 年突破 300 件。張旭嵐指出，自不動產景氣從 2016 年的低谷反彈後，在房市銷售狀況佳的激勵下，業者積極補充土地庫存，使台中市的土地交易表現一年比一年亮眼，水湳經貿園區與七期市政中心近年大型土地買氣熱絡，尤其形勢方正、占地廣大的精華地，更是業者購地的首要目標。

此外，企業也積極在台投資設廠，為億級土地交易加溫。由於第四季乃是企業投資的傳統旺季，加上早前政府標售與上市櫃建商購地的交易案件還會陸續揭露，因此今年台中億級土地交易件數超過 300 件的可能性頗高。

值得注意的是，往年台中億級土地交易冠軍由北屯區長年稱霸，不過今年交易量冠軍可能易主。今年西屯累計已有 55 筆億級土地交易，為近 6 年新高，若西屯今年攀高，將是繼 2015 年與北屯並列冠軍後，睽違 5 年再度登頂。

台灣房屋富裕七期特許加盟店店長張懿婕表示，西屯近年的土地交易確實有感升溫，除了大型建商在七期市政中心搶地外，七期周邊的十二期、單元二等地，也受惠七期的外擴效應成為業者購地的熱門之選，加上建設題材豐富的水湳經貿園區發展日盛，以及捷運將通車帶動交易，讓西屯區的土地買賣呈現欣欣向榮的局面。