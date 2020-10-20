特斯拉今年前9個月在南韓市佔率近8成 佔據主導地位

據報導，受惠於南韓電動車需求持續上升，美國電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US) 在南韓的業務實現大幅成長，今年的 1 至 9 月期間，特斯拉在南韓電動車市場中佔據了主導地位。

數據顯示，在今年前 9 月中 ，特斯拉在南韓國內共銷售了 10518 輛電動車，佔該國整體電動車銷量的 79.6%。僅在 9 月份，特斯拉就售出共 2056 輛電動車，佔當月南韓整體電動車總銷量的 91%。

特斯拉最初在 2017 年 3 月進入南韓市場，在市場中銷售 Model 3、Model S 和 Model X，起價分別為 44000 美元、102600 美元和 108900 美元。南韓政府也為特斯拉部分平低價車型提供補貼，有利於降低電動車價格，使特斯拉電動車在南韓市場中備受歡迎。

受惠於全球電動汽車狂潮，特斯拉股價在今年以來已飆升三倍。除了電動車製造商外，全球最大的電動車電池供應商 LG 化學也受惠於這股風潮。先前也傳出特斯拉正尋求入股 LG Energy Solution 以獲取穩定的電池供應。LG Energy Solution 是 LG 化學計劃在 12 月分拆的新公司。

LG 化學先前表示，新公司將專注電池業務，以加強專業技能和市場主導地位，並考慮將分拆後的電池子公司上市，以籌集發展資金，擴大規模，以滿足日益成長的電動車電池需求。

對特斯拉來說，投資 LG Energy Solution 將有助於公司採購到符合特斯拉電動車的電池，並減少電池供應方面的風險。特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾表明，將繼續高度依賴電池製造商。業內專家表示，特斯拉很可能將持續與電池供應商合作，以促進新的創新。