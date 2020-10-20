特斯拉:中國製Model 3本月開始出口歐洲

周二 (20 日)《路透社》報導指出特斯拉已於 19 日表示從 10 月份開始將向 10 多個歐洲國家出口中國製 Model 3。有跡象顯示有越來越多的製造商將中國作為電動汽車出口基地，特斯拉也加入這個行列。

特斯拉在一份聲明中提到，10 月將向德國、法國、義大利和瑞士等國出口中國製電動車，這意味著中國製 Model 3 的產品品質已得到歐洲市場的認同。而出口車型為 Model 3 標準續航升級版，與供應中國市場的車型相同。

特斯拉不光在美中兩地市場吃香，連歐洲也極為買帳。特斯拉 Model 3 今年 8 月份德國銷售量達到 2824 輛，創下歷史新高，成為德國最暢銷的電動車。雷諾的 Zoe 則排名第二，為 2210 輛，賓士 A250e 則以 1939 輛排名第三。

資料來源: 特斯拉中國官方

此外，德國 BMW 正準備向歐洲出口在瀋陽合資工廠所生產的電動車 iX3。戴姆勒則正將 Smart 汽車的生產線轉移至杭州灣。

即使中美之間緊張關係不斷升級，但特斯拉仍在中國擴張。特斯拉上海工廠是該公司在美國以外的首座工廠，今年計劃生產 15 萬輛電動車。

特斯拉表示由於中國政府對於電動車產業的支持、創新的本土企業及客戶接受新技術，使中國成為智慧電動汽車的最佳搖籃。特斯拉強調將繼續擴大在中國的投資，力爭在今年內業務發展出現四個層面成長一倍的成績，即生產能力、銷售與服務網路、充電基礎建設、在中國勞工規模等層面。

去年 1 月特斯拉 CEO 馬斯克曾表示，特斯拉在中國建立超級工廠是為了滿足中國市場需求，而不是向其他市場出口。不到兩年時間中國特斯拉工廠已開始出貨至歐洲。對此業內人士認為，這與特斯拉在全球面臨的產能危機不無關係，歐洲市場的供應缺口可能要等到德國超級工廠建成量產後才有機會緩和。