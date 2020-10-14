美大選對歐洲經貿前景的可能影響 分析師這樣看

鉅亨網編譯林薏禎 2020年10月14號18點50分

隨著 11 月美國大選日益逼近，這場眾所矚目的選舉不僅關係到美國經濟及當地生活，最終結果勢必為歐洲金融市場及經濟前景帶來重大影響，以下為經濟學家及分析師從市場、貿易以及經濟層面來說明，最終選舉結果對歐洲市場的可能影響。

市場不確定性

貝倫貝格銀行 (Berenberg Bank) 首席經濟學家 Holger Schmieding 表示，美國政治可能為歐洲經濟帶來嚴重風險，並警告爭議性的選舉結果，可能導致敗選陣營支持者投入重大街頭示威。

「若關鍵搖擺州的選情相當接近，郵寄選票將起到決定性作用，選舉結果恐延後出爐，且可能引發法律上等複雜情況，甚至最終可能由最高法院掌握關鍵決定權。」Schmieding 認為，這將暫時打擊美國以外市場信心。

盛寶銀行 (Saxo Bank) 首席經濟學家 Steen Jakobsen 及其團隊認為，市場低估了這場爭議性選舉。

他稱道：「我們擔心的是，這場選舉可能是幾十年來所面臨的最大政治風險，市場卻未對爭議性選舉結果的可能風險進行適當定價，波動性可能急劇上升。」

貿易戰

另一個重大影響在於貿易問題，若川普順利連任，外界擔憂其可能延續先前做法，對歐洲展開貿易戰，儘管在這場衝突中，兩方經濟將同時遭到打擊，但歐盟勢必將成為損失更嚴重的一方。

歐盟統計局 (Eurostat) 數據顯示，2019 年歐盟對美國的貿易順差為 1530 億歐元 (約 1803 億美元)，同一年。歐盟對美出口額約為 3840 億歐元，而美國對歐盟進口額約為 2320 億歐元。

貝倫貝格銀行的 Schmieding 表示，除了商品和服務貿易外，部分美國科技巨頭在歐盟市場的獲利比重相當大，因此美歐關係的重要程度自不待言。

稅收政策轉變

美國國家廣播公司 (NBC) 民調顯示，拜登對川普的領先優勢已超過 10 個百分點，目前民主黨候選人拜登在註冊選民中，支持率為 52.2%，川普為 41.6%。

Schmieding 認為，拜登勝選可能為歐洲帶來另一挑戰，他認為這波「藍潮」(Blue Wave) 可能為美國帶來大幅加稅前景，並催生過緊的勞動力市場法規，進而限制到美國增長趨勢，並影響以出口為導向的歐洲。

他認為，拜登擔任總統後可能撤銷川普的減稅措施，同時增加稅率，並追求擴張性公共支出和社會政策，考慮到美國對全球及歐洲經濟及市場的重要性，Schmieding 認為將為美國以外地區造成負面影響。