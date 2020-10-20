Prime Day宣布太晚 各零售商來不及瓜分亞馬遜大餅

亞馬遜 (AMZN-US) 上週舉辦會員購物日「Prime Day」，為零售業提早拉開了購物假期的序幕，雖然也吸引了不少購物者上門，然而根據 Placer.ai 彙整的數據，許多實體零售商的客流量卻未如以往那樣受大幅提振。

今年因新冠疫情的影響，亞馬遜向來在 7 月舉行的 Prime Day 延後至 10 月 13 日和 14 日舉行，許多其他零售商也會選同日共襄盛舉，以期瓜分消費者的青睞。

因此，Prime Day 不意外的也向來會帶動亞馬遜對手的客流量，例如沃爾瑪 (WMT-US)、Target (TGT-US) 和百思買 (BBY-US) 等，甚至連亞馬遜旗下的全食超市客流量也會增加。

然而，今年的情況似乎沒有那麼熱烈，根據 Placer.ai，各家今年 Prime Day 的客流量相較去年 7 月的 Prime Day 客流量「大幅下降」：全食超市客流量下降 32% 以上，另外 Target、沃爾瑪和百思買分別下降 15.9%、19.1% 和 11.6%。

Placer.a 認為這不意外，因為新冠危機加上亞馬遜延遲多時才宣布舉辦日期，導致這些零售商沒有太多時間籌劃實體店活動，且 Target 和沃爾瑪這些零售商去年表現強勁，因此對今年來說，相較基準自然較高標。

但 Prime Day 還是有一些推動力。Placer.ai 顯示，4 大零售商全體在 10 月 13 日和 14 日的銷售情況較先前 6 週平均水準還高。

全食超市 Prime Day 客流量自前 6 週平均減少 24.4% 改善至 19.7%；沃爾瑪前 6 週客流量自年減 11% 以上，到 Prime Day 縮減至 8.6%；百思買更從下降 12% 以上，到 Prime Day 兩日客流量年增 21.7%；Target 則自年增 2.5% 上升至 7%。

然而，即使各家都受到 Prime Day 提振，但東道主亞馬遜可能仍是最大贏家。Placer.ai 指出，亞馬遜倉庫的客流量 (可代表線上需求) 相較去年 Prime Day 大幅成長，表明亞馬遜已經準備充分可應對陡增的需求，並戮力最大程度的提高市場興趣。