利潤改善、債務下降 大摩喊買Microchip

微晶片科技 (Microchip Technology) (MCHP-US) 獲得週一摩根士丹利分析師 Craig Hettenbach 調高評級至等同「買進」，在大盤均走跌的趨勢中一度漲逾 1%。

微晶片科技週一上漲 0.77% 至 111.66 美元，盤中高點一度達 115.04 美元。週一道指下跌 1.4%、S&P 500 下跌 1.63%、納斯達克綜合指數下跌 1.65%。

Hettenbach 研究報告指出，投資者眼見微晶片訂單不穩定且負債高，一直不必要地懲罰其股票，但其實這負面的情緒掩蓋了該公司利潤逐漸豐厚且在收購 Microsemi 後的多元化努力的事實。

Hettenbach 將微晶片股票目標價自 109 美元調升至 131 美元，今年迄今該股價漲幅僅 6.6%，遠遜於費城半導體指數約 30% 的漲幅。

微晶片公司的負債來自 2018 年以 103 億美元現金收購 Microsemi 的交易而來，Hettenbach 表示，該公司淨債務達 90 億美元，比其追蹤的產業企業中值 7 億美元高出不少。

Hettenbach 指出，雖然收購 Microsemi 的時機不好，但新事業線仍可讓微晶片公司得以進入其他市場，也是過去 2 年利潤改善的來源。由於該公司正積極清償債務，應可改善其利潤並說服投資者該股票交易價格值得更高。

在追蹤微晶片股票的賣方分析師中，21 人給予「買進」評級，4 人建議「持有」，平均目標價為 120.77 美元，較現行交易價隱含漲幅 8%。

微晶片公司市值 300 億美元，以其微控制器聞名，也生產普通家用產品中使用的晶片，例如車庫遙控器、無鑰匙鎖等，大部分銷售額來自非美國客戶。