〈美股盤後〉新刺激法案前景難以捉摸 道瓊尾盤急殺400點

週一 (19 日) 美國眾議院長佩洛西就新刺激法案談判發出最後 48 小時通牒，希望在大選前達成協議，促使美股早盤集體走高，尾盤時段，民主黨暗示週二大限前可能不會達成協議，尾盤賣壓大舉出籠，四大指數同步收黑。

道瓊和標普均創 9 月 23 日以來最糟糕的一天。那指創 10 月 2 日以來最大的單日跌幅，2019 年 8 月以來首見五個交易日跌勢。

佩洛西發言人漢米爾 (Drew Hammill) 週一稱，美國眾議院議長佩洛西和財政部長梅努欽仍繼續縮小分歧，周二將持續對話。

美眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 上週日稱，兩黨必須在未來 48 小時內與川普政府達成新刺激法案的協議，本週二的限期關乎於「所有人想在選舉前要做好的事」。

然而，週三共和黨領袖麥康奈爾 （Mitch McConnell）將表決規模達 5000 億美元的瘦身版疫情援助方案，共和黨可能反對佩洛西和梅努欽達成的可能協議。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 4025 萬例，死亡數突破 111 萬例。美國累計確診超過 818 萬例，累計死亡數超過 21.9 萬。

週一 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 410.89 點，或 1.44%，收 28,195.42 點。

標普 500 指數下跌 56.89 點，或 1.63%，收 3,426.92 點。

那斯達克指數下跌 192.67 點，或 1.65%，收 11,478.88 點。

費城半導體指數下跌 13.91 點，或 0.58%，收 2,385.85 點。

標普 11 大板塊一片血染，能源、資訊科技與通訊服務領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.55%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.48%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.00%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.41%；臉書 (FB-US) 下跌 1.70%。

道瓊成分股全數下滑，僅英特爾收紅。嬌生 (JNJ-US) 下跌 2.55%；美國運通 (AXP-US) 下跌 2.33%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.21%；思科 (CSCO-US) 下跌 2.14%；安進 (AMGN-US) 下跌 2.13%。

費半成分股漲跌互見。英特爾 (INTC-US) 上漲 0.78%；AMD (AMD-US) 下跌 1.41%；美光 (MU-US) 上漲 1.98%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.27%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.47%；應材 (AMAT-US) 下跌 1.51%。

台股 ADR 多收高。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.34%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.99%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.47%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.05%。

焦點個股消息

外媒報導，英特爾 (INT-CU) 將以約 100 億美元價格處出售 NAND 快閃記憶體部門給南韓 SK 海力士，並接近達成協議，英特爾上漲 0.78%。

美國航空 (AAL-US) 上漲 0.80%。該公司計畫讓波音 737 Max 飛機重新投入客運服務，實際仍取決於美國聯邦航空總署 (FAA) 飛機認證。

最大的油田服務公司之一哈里伯頓 (HAL-US) 下跌 0.65% 至每股 12.17 美元。該公司上季的獲利優於預期，EPS 為 11 美分，但營收未達預期。

在紐約州允許部分地區重新開放電影院後，全球最大電影院營運商 AMC Entertainment 宣布，紐約州的部分 AMC 據點將自本週五 (23 日) 重啟營運，AMC Entertainment(AMC-US) 上漲 16.45%。

中國汽車經銷商開心汽車 (KXIN-US) 週一大漲 293.72% 至每股 8.15 美元，為那指中最活躍的個股。

經濟數據

美國 10 月 NAHB 房產市場指數報 85.0，預期 83.0，前值 83.0

華爾街分析

富國銀行投資研究所資深全球市場策略師 Scott Wren 提到：「我們將繼續對任何與刺激計畫有關的言論保持高度敏感，美股之所以能 (從 3 月低點) 反彈，是因為我們預計會有更好的週期性消息，比如疫苗、聯準會 (Fed) 非常寬鬆的政策和刺激措施。」

Scott Wren 稱：「我認為這三件事都非常重要，民主黨和共和黨多週來一直試圖推動一項新的紓困計畫。但是，在需要多少刺激措施以及該法案的範圍應該有多廣的問題上存在分歧，使談判變得複雜起來。」

Jefferies 策略師 Sherif Hamid 在一份報告中表示：「近幾周我們擔憂的許多交錯的狀況仍然無處不在。美國大選在即，財政刺激仍是近期的一個關鍵潛在催化劑，而病毒方面的進展仍對長期前景至關重要。」

Sherif Hamid 補充說：「未來幾周很可能會發生很多事情，因此，更廣泛的宏觀形勢可能會發生很大變化，這取決於所有的進展。」