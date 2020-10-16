台積電ADR收黑！華爾街短空長多

週四 (15 日) 台積電法說落幕，華爾街分析師認為，長期來看，台積電股價風險回報率偏向於上行。

今年台積電二度上調 2020 年營收預測，反映出疫情後時代對 5G 行動設備的強勁需求，台積電公布第三季純益與 EPS 續締新猷，毛利率攀升至 53.4%，營益率 42.1%，均優於財測。

摩根士丹利分析師 Charlie Chan 提到，(華為) 禁令導致的海思 (HiSilicon) 營收缺口，可能會由其他客戶來彌補，這反映出台積電在晶圓代工技術領先地位，儘管最近股價上漲，但由於 5G、人工智慧和高端運算等關鍵長期趨勢令台積電受益，我們仍認為風險回報率偏向於上行。」

摩根大通分析師 Gokul Hariharan 在一份研究報告中表示，由於高階先進晶片的強勁需求和英特爾可能委外製造晶片，台積電明年或將資本支出將增加至 200 億美元。

Hariharan 提到：「我們認為，除了 AMD、Nvidia 和聯發科的新項目 RAMP 強勁需求已讓人期待外，這樣的資本支出擴展可能主要滿足高通和潛在的英特爾額外需求。」

瑞信指出，台積電短期將面臨供應鏈庫存增加、遠距辦公需求的減緩、以及新冠疫情對 iPhone 需求影響等挑戰，預測明年營收成長幅度將趨緩，營收主要來自 5G 手機、筆電，與提高的聯發科、超微訂單等。

台積電 ADR (TSM-US) 週四小幅下跌 0.15% 至每股 88.15 美元。