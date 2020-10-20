〈財報〉紅帽好表現難力挽狂瀾 IBM營收連3季下滑 盤後跌近3%

IBM 週一 (20 日) 美股盤後公布第 3 季財報，儘管紅帽 (Red Hat) 持續貢獻營收，帶動雲端部門成長，但仍未能提振第三季整體營收表現，在疫情持續影響下，IBM 營收已連三季下滑，加上本季依然未發布財測，IBM 盤後下跌近 3%。

週一 (20 日) IBM(IBM-US) 小跌 0.33%，以每股 125.52 美元作收，而在盤後公布財報後，IBM 股價下跌 2.88% 至每股 121.9 美元，較 2 月 6 日創下的 52 周高點 158.75 美元下跌 30%。

IBM 日線圖 (圖: Google)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 176 億美元，年減 2.5%，高於 Refinitiv 預期的 175.4 億美元

毛利率報 48%，上升 180 個基點，同於第 2 季的 48% 和去年同期的 46.2%

EPS 報 1.89 美元

淨利報 17 億美元，年減 2%

自由現金流 (FCF) 11 億美元，低於 FactSet 預期的 2.26 億美元，是 2001 年來單季新低

12 個月累計 FCF 108 億美元

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

調整後 EPS 報 2.58 美元，年減 4%，符合 Refinitiv 平均預期的 2.58 美元

淨利報 23 億美元，年減 3%

毛利率報 49%，上升 160 個基點

營收以業務拆分：

總體雲端營收報 60 億美元，年增 19%，按匯率調整後增長 8%

雲端和認知軟體 (含紅帽業務在內) 報 56 億美元，年增 7%，按匯率調整後增長 6%

系統部門報 13 億美元，年減 15%

全球技術服務報 63 億美元，年減 8%，高於 FactSet 預期的 62.4 億美元

全球商業服務報 39.7 億美元，年減 5%，略高於市場普遍預期的 39 億美元

公司聲明與展望：

執行長 Arvind Krishna 在今年 4 月 6 日接替 Ginni Rometty 出任 IBM 執行長後，IBM 長期營收表皆呈現下滑趨勢，包含本季在過去 33 個季度中，營收與其他所有業務的營收年比皆呈現下降，其中僅 4 季成長。

值得注意的是，本季紅帽營收成長強勁，年增 17%，帶動整體雲端軟體的成長。

Krishna 樂觀看待混合雲端平台的發展，他表示 Red Hat 的成長，凸顯 IBM 開放式混合雲端平台 (Hybrid Cloud Platform) 逐漸受客戶採用。

此外，Krishna 提到，本月初將 IT 基礎設備部門分拆是為了加強 IBM 開放式混合雲端平台和 AI 的發展，分拆的策略將有助於 IBM 掌握價值 1 兆美元的混合雲端趨勢。

展望第四季，財務長 James Kavanaugh 表示，相較於去年第四季優異的旺季表現，今年受疫情影響 ，IBM 仍有許多任務要處理，IBM 將會持續聚焦在混合雲端平台以及 AI 的投資，並著手進行分拆 IT 基礎架構部門。

IBM 第三季仍未提供更新後的全年財測，該公司 在今年 4 月以疫情為由已經撤回原先財測。

