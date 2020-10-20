美債殖利率飆升！佩洛西對刺激談判下48小時最後通牒

債市樂觀情緒再度抬頭，美國公債殖利率週一 (19 日) 飆升大漲，主因是美國眾議院議長佩洛西就新刺激法案談判發出最後 48 小時通牒。

美眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 和財政部長梅努欽就新冠病毒新紓困措施已談判數周，佩洛西上週日試圖打破僵局，他希望在 11 月 3 日美國總統大選之前通過該法案。

10 年期美債殖利率週一躍至 0.781%，創 10 月 9 日以來最高，爾後回落至 0.761%。30 年期美債殖利率小幅上漲約 1.547%，早前一度來到 1.574%，創逾一週以來的最高水平。(債券殖利率與價格成反比)

10 年期美債殖利率週一躍升 (圖片：investing)

美眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 稱，兩黨必須在未來 48 小時內與川普政府達成新刺激法案的協議，本週二的限期關乎於「所有人想在選舉前要做好的事」。

美國國會計畫在週二表決第二輪薪資保護計劃 (PPP)，先維持企業員工的工資水平，緊接著週三表決共和黨領袖麥康奈爾 （Mitch McConnell）瘦身版 (5000 億美元) 疫情援助方案，內容包括向學校提供資金、恢復小型企業的薪資保護計劃和擴大失業保險，將原於 7 月底中止支付的失業救濟金重新恢復至每週約 300 至 400 美元。

BMO Capital Markets 美國利率策略主管 Ian Lyngen 週一在一份報告中稱：「美債價格走軟進一步證實，無論規模多大，再次推出新的財政刺激措施，影響力超過即將出爐的經濟數據。」

週一美國財政部標售了 540 億美元的 13 週國庫券 (T-bill) 和 510 億美元的 26 週國庫券。