〈觀察〉鴻海開放平台擴電動車出海口 集團成員跟著吃香喝辣

鴻海 (2317-TW) 打造電動車軟硬開放平台，透過開放式平台共創的概念，除了能降低研發及生產成本，更能藉此擴大車用電池、面板、散熱元件以及模具等關鍵零組件出海口，不僅鴻海本身，相關集團成員也可望跟著吃香喝辣。

鴻海董事長劉揚偉在首屆科技日上，親自宣布打造電動車軟硬體開放平台，透過共創的概念，除了能有效將投入的資源、成本最大化外，打造完整產業體系，更能藉此擴大出海口。

在關鍵零組件方面，鴻海現階段聚焦車用電池、模具、面板、散熱元件以及線束等應用以及解決方案，對應的集團成員包括乙盛 - KY(5243-TW)、廣宇 (2328-TW)、群創 (3481-TW)、鴻準 (2354-TW) 等。

乙盛 - KY 是鴻海集團旗下的模具廠，更是是電動車大廠特斯拉 (TESLA) 重要協力廠，供應天窗、電池上下板蓋及地板件等，而在未來電動車一體成形及輕量化的趨勢下，乙盛料將扮演要角。

此外，鴻海車用散熱解決方案也從 2012 年起獲特斯拉採用，利用原本用在手機上的摩擦攪拌焊技術，以將不同材料的密封，提升電子元件的散熱性，而鴻準擁有金屬機殼及散熱技術，車用散熱需求大爆發下，可望同步受惠。

其餘關鍵領組件，以面板來看，鴻海旗下有群創、夏普，車用線束除了鴻海本身外，還有鴻騰、廣宇 (2328-TW)，車用鏡頭的康達智等，而隨著自動駕駛、車聯網或智能座艙等多元發展，鴻海及富智康也有相關業務在進行中。

除了鴻海本身以及集團成員外，日前與鴻海結盟的國巨 (2327-TW) 及其旗下奇力新、同欣電等成員，也可望透過此開放平台架構，增加在電動車市場的市佔率。