【袁志峰專欄】外圍股市弱 港股市底強

10 月 27 日推介 - 阿里巴巴 (9988), 上日收市 $298

1) 股市前景

恒指連升 6 日累漲 3.1%，主要受內銀及內險股上升所帶動，雖然美股及 A 股周一下跌，筆者相信港股仍可繼續跑贏外圍股市，維持高配內銀股之建議。

今天推介是阿里巴巴 (9988)，由於螞蟻集圉(6688) 招股價 80.0 元屬市場估值下限，估計市場需求巨大，上市後股價有 20% 上升空間。阿里巴巴持有螞蟻集團約 31.8% 股權，將受惠後者股價上漲。另外，公司將於 11 月 4 日 (下周三) 公布三季度業績。建議買入，目標價 320 元，止損價 285 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指平開後急瀉，最多跌 103 點，隨後反彈，早盤曾一度升 184 點見 24971 點，午後回吐所有升幅，尾市再拉升，收報 24918 點，升 132 點或 0.5%。成交額按日升 4% 至 1116 億元，10 月以來日均成交額為 1114 億元。港股通南向資金淨買入 36 億元，10 月以來淨買入 376 億元。

藍籌股 28 升 19 跌 3 持平。中國 3 大石油股漲 6%-7%，是升幅最大藍籌。香港銀行股包括恒生銀行 (11)、滙豐(5) 及中銀香港 (2388)，分别升逾 5%、3% 及 2%。保險股中國人壽(2628) 及中國平安 (2318) 皆漲逾 2%。石藥 (1093) 及藥明生物 (2269) 跌逾 2%，是表現最差藍籌。全周計，恒指升 2.2%。

恒生科技指數跌 1.8%，成份股 1 升 28 跌 1 持平。新東方在線 (1797)、心動公司(2400) 及 FIT HON TENG(6088)是表現最差成份股，分別跌逾 8%、7% 及 6%。眾安在線 (6060)、微盟(2013) 及金蝶國際 (268) 跌逾 3%。大型科技股跌幅較少。阿里 (9988) 及騰訊 (700) 跌少於 1%。美團 (3690)、京東(9618) 及小米 (1810) 跌逾 2%。網龍 (777) 升 0.1%，是唯一上升成份股。全周計，恒生科技指數跌 1.6%。

板塊方面，內險、石油、航空、基建、香港銀行股跑贏大市。中國太平 (966) 漲 8%。中國太保 (2601)、中國財險(2328) 及新華保險 (1336) 升 3%-4%。中國 3 大航空股平均升 3%。中國鐵建 (1186) 及中交建 (1800) 升 7% 及 3%。物管、教育、軟件、醫藥、黄金及體育用品股下跌。碧桂園服務 (6098) 及中海物業 (2669) 跌 4%。中教控股 (839)、宇華教育(6169) 及希望教育 (1765) 跌 3%-6%。

周五上証指數震盪向下，以貼近全日低位收市收報 3278 點，跌 1.0%。深証成指跌 2.0%，科創 50 指數跌 2.9%。滬深兩市總成交約 6900 億元 (人民幣，下同)。滬深股通交易暫停。全周計，上証指數跌 1.7%。

周一上証指數低開低走，早盤最多曾跌 1.6%，收報 3251.12 點，跌 0.8%。深証成指升 0.5%，科創 50 指數升 1.5%。滬深兩市總成交約 6300 億元 (人民幣，下同)。滬深股通交易暫停。上証指數連跌 4 日，累跌 2.3%。

3) 上日美股市況總結

周五美股三大指數漲跌不一。道指收報 28335 點，跌 28 點或 0.1%。標指升 0.3%，納指升 0.4%。美匯指數跌 0.2%，收報 92.74。現貨金價跌 0.2%，收報 1901 美元。全周計，道指、標指及納指分別跌 0.9%、0.5% 及 1.1%。

周一美股三大指數漲下跌，主因是美國新冠肺炎確診人數再創新高，以及兩黨未能達成紓困方案協議所致。道指收報 27685 點，跌 650 點或 2.3%。標指跌 1.9%，納指跌 1.6%。美匯指數升 0.3%，收報 93.07。現貨金價升 0.1%，收報 1902 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

港匯觸及 7.75 強方兌換保證水平，金管局被動承接美元沽盤，持續向市場釋放資金，銀行體系結餘至周三 (28 日) 將增至 4178 億元，較 9 月底多 1743 億元。(信報)

5) 新股訊息

螞蟻集團 (6688) 公布 H 股招股價為每股 80 港元，H 股首次公開發售的發售股份數目為逾 16.7 億股 H 股，集資最多 1336 億港元。一手 50 股，入場費 4040.31 港元。本港招股日期由今日起至 30 日中午，下月 5 日掛牌。市場消息指出，國際配售昨晚開始約 1 小時已錄得超額，3 小時後已獲逾 1000 億美元認購。(信報)

6) 個股訊息

中國平安 (2318) 旗下陸金所即將在美國紐約證券交易所上市。交易文件顯示，陸金所將發售 1.75 億份美國存託股票(ADS)，每份作價介乎 11.5 至 13.5 美元，每兩份 ADS 相當於 1 股普通股，最多籌 23.6 億美元。據外電報道，陸金所目標在周四定價，周五掛牌。(信報)

上交所公布，農夫山泉 (9633) 及安德利果汁 (2218) 獲納入「滬港通」下的「港股通」名單，周二生效。(信報)

中國神華 (1088) 公布，今年首 9 個月盈利 325.8 億元人民幣，按年下跌 10.1%。期內，收入 1661 億元人民幣，按年減少 6.6%。(信報)

長城汽車 (2333) 公布，今年首三季純利 25.87 億元(人民幣，下同)，按年下跌 11.3%。扣除非經常損益盈利 18.8 億元，按年跌 27.5%，期內總收入為 621.4 億元，按年跌 0.7%。(信報)

阿里健康 (241) 公布，預期截至 9 月底止，中期將錄得利潤不少於 2 億元人民幣；去年同期虧損約 760 萬元人民幣。(信報)



了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/