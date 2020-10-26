【林嘉焜專欄】換匯小心！美元賺匯差要申報所得稅

自 2019 年以來，美元持續弱勢，台幣對美元持續升值，自 2020 年初以來，台幣已經升值 4.5%；若自 2019.8 高點計算，則台幣已經升值 10%。(如下圖)
然而，從長期來看，美元對台幣匯率波動區間在 28-35 之間。而且，長期平均價位約在 31-32 元左右。(20 年來走勢如下圖)
就上圖而言，美元兌台幣匯率低於 30 元以下 (紅色水平線)，時間不長。若有觸及，也是維持不久，一年左右便回歸到平均值。因此，讓台灣投資人開始逐步往下承接美元，希望未來能搭上美元升值列車，賺取比定存較高的報酬率。預期匯差報酬率如下表。
雖然，目前美國因為疫情舉債紓困，雙財政赤字惡化、貿易收支為 15 年來最糟。甚至耶魯大學經濟學家、前摩根士丹利亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）預估到 2021 年底前，美元匯價將暴貶 35%。但是，全球疫情仍有秋冬二次爆發的隱憂，而且歐洲經濟不振，美元仍是避險的首選貨幣。
若觀察美元指數 DXY 的長期走勢，則近一年來的貶值談不上崩盤，只是美國 FED 大量寬鬆政策比其他央行更積極，因而使美元回檔。(如下圖) 就長期趨勢來看，美元指數 DXY 仍在上升支撐線上。
當台灣投資人購買美元之後，選擇美元的投資商品時，通常不會考慮美元存款，首選仍是美元利變保單、境外基金、FCN。相關報酬率比較下圖。
當個人結匯取得美元之後，存美元定存是最不利的選擇。若預料 5-6 年內，不會動用的資金，可以考慮購買美元利變保單，先賺利差、再賺匯差。如果全球資金維持寬鬆的前提下，購買美元計價之境外基金也是不錯的選擇。至於 FCN 能在短期一年內賺取比定存利率好上數倍的報酬率，但是，目前台灣銀行及證券商推薦的 FCN 都偏向「看不跌」的股市走向，萬一全球股市出現類似 2008 年的向下大幅調整，則 FCN 仍有可能讓投資股價跌破 KI 價，投資人必須承接大跌的股票部位，並非保本投資。
關於稅務方面，投資人現在買便宜美元，以後換匯成台幣時，若有匯兌收益，需要將匯差獲利金額，申報該年度所得。
個人存放美元在銀行作定存，銀行會提供利息所得扣繳憑單，並且匯入財政部的資料庫中，隔年 5 月份申報所得稅時，個人可以下載美元利息金額，不太容易漏報。但是，個人將美元換匯為台幣的匯差獲利，銀行並不會提供扣繳憑單，所以，財政部也不會收到銀行的通報，個人從財政部系統下載該年度所得時，也看不到該筆匯差所得，加上個人也可能不清楚稅法而漏報。然而，在台灣境內換匯，屬於發生在台灣境內的所得，不屬於海外所得，並無最低稅負制的 670 萬元的免稅空間。
而且，個人換匯資料皆會存檔於「個人結匯總歸戶」，財政資訊中心透過智能稅務服務 AI 「巨量資料平台服務管理系統」篩選出鉅額結匯個人名單，若國稅局勾稽到查獲漏報者，個人仍有可能遭連補稅加罰。
當個人購買美元壽險保單，日後保險公司給付美元滿期金或解約金時，若從美元再轉換回台幣，產生匯差收益時，就應該申報所得稅。舉例來說，當匯率為 1 美元兌新台幣 29 元時，王先生以新台幣 290 萬元換匯 10 萬美金，購買美元利變保單。王先生擔任要保人及滿期金受益人。日後，王先生解約保單，取回 10 萬美元。當時美元兌台幣匯率為 31 元時，將美元換匯成新台幣 310 萬元，這個換匯動作就是「實現匯兌收益」新台幣 20 萬元，應該計入當年度的所得，境內居住者必須在隔年 5 月申報個人綜所稅之「財產交易所得」。
就報酬率而言，王先生以 290 萬元獲利 20 萬元，區間報酬率 6.9%。如果，將獲利金額申報綜所稅，則產生稅負的可能狀況，驗算如下表。
投資人若想降低所得稅負，可以列舉減除銀行換匯之相關手續費。另外，也可以考慮分年換回台幣，避免所得集中在同一年度。或者繼續以美元投資下一張保單及基金，沒有換回台幣，就沒有實現所得。或者個人選擇投資型保單，因為國內投信發行的基金，獲利價差免所得稅，減緩稅負壓力。
南區國稅局曾經查獲甲君在 97 年結購鉅額外匯，因為年紀尚輕，並無資力，經深入追查其資金，發現母親歷年免稅額度內贈與，甲君 97 年度結購鉅額外匯，就是以受贈款反覆操作美金、英鎊、紐西蘭幣等，實際投資本金約僅新台幣 1,000 餘萬元。甲君於短期間頻繁買賣外幣賺取匯差，經核算產生匯兌利得 100 餘萬元，因漏未申報，應依法補稅處罰。
【林老師貼心叮嚀】
1. 不懂稅法，不能當作免稅免罰的藉口。
2. 外幣的匯兌損益，要申報所得稅，尤其結匯大戶更是查稅重點。
3. 喜歡高利率的澳幣、南非幣存款大戶，要注意報稅規定。
4. 在國內銀行開設外幣帳戶，獲利收入仍是境內所得，外幣帳戶收益不屬於海外所得。
5. 只要當年度的新台幣匯率貶值大於 1 元以上，就值得國稅局及賦稅署針對個人結匯總歸戶進行資料搜尋，比對同年度匯入匯出配對資料，逕行驗算匯兌收益。
6. 投資境外基金的損益，屬於海外所得，有較大節稅空間。
7. 投資型保單的投資帳戶中，若是投資於國內投信發行的國內基金及海外基 金，贖回獲利 (正價差) 皆屬免稅所得。