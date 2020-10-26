【林嘉焜專欄】換匯小心！美元賺匯差要申報所得稅

自 2019 年以來，美元持續弱勢，台幣對美元持續升值，自 2020 年初以來，台幣已經升值 4.5%；若自 2019.8 高點計算，則台幣已經升值 10%。(如下圖)

參照台灣銀行 2020.10.22 外匯存款牌告美元利率。

然而，從長期來看，美元對台幣匯率波動區間在 28-35 之間。而且，長期平均價位約在 31-32 元左右。(20 年來走勢如下圖)

參照台灣銀行 2020.10.22 外匯存款牌告美元利率。

就上圖而言，美元兌台幣匯率低於 30 元以下 (紅色水平線)，時間不長。若有觸及，也是維持不久，一年左右便回歸到平均值。因此，讓台灣投資人開始逐步往下承接美元，希望未來能搭上美元升值列車，賺取比定存較高的報酬率。預期匯差報酬率如下表。

各家壽險公司的美元利變保單宣告利率，目前介於 2.5-3% 之間。

雖然，目前美國因為疫情舉債紓困，雙財政赤字惡化、貿易收支為 15 年來最糟。甚至耶魯大學經濟學家、前摩根士丹利亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）預估到 2021 年底前，美元匯價將暴貶 35%。但是，全球疫情仍有秋冬二次爆發的隱憂，而且歐洲經濟不振，美元仍是避險的首選貨幣。

若觀察美元指數 DXY 的長期走勢，則近一年來的貶值談不上崩盤，只是美國 FED 大量寬鬆政策比其他央行更積極，因而使美元回檔。(如下圖) 就長期趨勢來看，美元指數 DXY 仍在上升支撐線上。

境外股票基金報酬率參照中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會公布台灣上架 AA2 跨國投資股票型 441 檔一年來 (至 2020.9 止) 平均績效 15.3%。 (https://www.sitca.org.tw/ROC/Industry/IN2307.aspx?pid=IN2232_02)

當台灣投資人購買美元之後，選擇美元的投資商品時，通常不會考慮美元存款，首選仍是美元利變保單、境外基金、FCN。相關報酬率比較下圖。

各種 FCN 結構型商品的報酬率差異極大，年化報酬率大約 8-24% 上下

當個人結匯取得美元之後，存美元定存是最不利的選擇。若預料 5-6 年內，不會動用的資金，可以考慮購買美元利變保單，先賺利差、再賺匯差。如果全球資金維持寬鬆的前提下，購買美元計價之境外基金也是不錯的選擇。至於 FCN 能在短期一年內賺取比定存利率好上數倍的報酬率，但是，目前台灣銀行及證券商推薦的 FCN 都偏向「看不跌」的股市走向，萬一全球股市出現類似 2008 年的向下大幅調整，則 FCN 仍有可能讓投資股價跌破 KI 價，投資人必須承接大跌的股票部位，並非保本投資。

關於稅務方面，投資人現在買便宜美元，以後換匯成台幣時，若有匯兌收益，需要將匯差獲利金額，申報該年度所得。

個人存放美元在銀行作定存，銀行會提供利息所得扣繳憑單，並且匯入財政部的資料庫中，隔年 5 月份申報所得稅時，個人可以下載美元利息金額，不太容易漏報。但是，個人將美元換匯為台幣的匯差獲利，銀行並不會提供扣繳憑單，所以，財政部也不會收到銀行的通報，個人從財政部系統下載該年度所得時，也看不到該筆匯差所得，加上個人也可能不清楚稅法而漏報。然而，在台灣境內換匯，屬於發生在台灣境內的所得，不屬於海外所得，並無最低稅負制的 670 萬元的免稅空間。

而且，個人換匯資料皆會存檔於「個人結匯總歸戶」，財政資訊中心透過智能稅務服務 AI 「巨量資料平台服務管理系統」篩選出鉅額結匯個人名單，若國稅局勾稽到查獲漏報者，個人仍有可能遭連補稅加罰。

當個人購買美元壽險保單，日後保險公司給付美元滿期金或解約金時，若從美元再轉換回台幣，產生匯差收益時，就應該申報所得稅。舉例來說，當匯率為 1 美元兌新台幣 29 元時，王先生以新台幣 290 萬元換匯 10 萬美金，購買美元利變保單。王先生擔任要保人及滿期金受益人。日後，王先生解約保單，取回 10 萬美元。當時美元兌台幣匯率為 31 元時，將美元換匯成新台幣 310 萬元，這個換匯動作就是「實現匯兌收益」新台幣 20 萬元，應該計入當年度的所得，境內居住者必須在隔年 5 月申報個人綜所稅之「財產交易所得」。

就報酬率而言，王先生以 290 萬元獲利 20 萬元，區間報酬率 6.9%。如果，將獲利金額申報綜所稅，則產生稅負的可能狀況，驗算如下表。

投資人若想降低所得稅負，可以列舉減除銀行換匯之相關手續費。另外，也可以考慮分年換回台幣，避免所得集中在同一年度。或者繼續以美元投資下一張保單及基金，沒有換回台幣，就沒有實現所得。或者個人選擇投資型保單，因為國內投信發行的基金，獲利價差免所得稅，減緩稅負壓力。

南區國稅局曾經查獲甲君在 97 年結購鉅額外匯，因為年紀尚輕，並無資力，經深入追查其資金，發現母親歷年免稅額度內贈與，甲君 97 年度結購鉅額外匯，就是以受贈款反覆操作美金、英鎊、紐西蘭幣等，實際投資本金約僅新台幣 1,000 餘萬元。甲君於短期間頻繁買賣外幣賺取匯差，經核算產生匯兌利得 100 餘萬元，因漏未申報，應依法補稅處罰。

【林老師貼心叮嚀】

1. 不懂稅法，不能當作免稅免罰的藉口。

2. 外幣的匯兌損益，要申報所得稅，尤其結匯大戶更是查稅重點。

3. 喜歡高利率的澳幣、南非幣存款大戶，要注意報稅規定。

4. 在國內銀行開設外幣帳戶，獲利收入仍是境內所得，外幣帳戶收益不屬於海外所得。

5. 只要當年度的新台幣匯率貶值大於 1 元以上，就值得國稅局及賦稅署針對個人結匯總歸戶進行資料搜尋，比對同年度匯入匯出配對資料，逕行驗算匯兌收益。

6. 投資境外基金的損益，屬於海外所得，有較大節稅空間。

7. 投資型保單的投資帳戶中，若是投資於國內投信發行的國內基金及海外基 金，贖回獲利 (正價差) 皆屬免稅所得。