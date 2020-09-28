〈觀察〉鴻海轉型揪伴打團戰 下一步要找的會是誰？

鴻海 (2317-TW) 確定轉型方向以來，有別於過往低調單打獨鬥，頻頻對外找戰友藉此加快轉型步調，以鴻海各領域佈局狀況來看，下一步要找的可能是數位醫療領域的合作夥伴，此外，量子電腦、車聯網，也可能是合作的潛在對象。

回顧鴻海在確立「3+3」的轉型方向後，積極找尋戰友，從產業來看，在電動車方面，找上國內大廠裕隆 (2201-TW)，以及國外大廠飛雅特克萊斯勒 (FCA) 合作；機器人則與工業電腦廠凌華 (6166-TW)，搶攻自主機器人 (AMR) 商機。

技術方面，5G 透過子公司亞太電 (3682-TW) 與遠東集團旗下遠傳 (4904-TW) 展開三角合作；半導體近期則傳出有意參與馬來西亞晶圓廠 Silterra Malaysia Sdn Bhd 的股權競標案，藉此切入晶圓代工領域。

人工智慧 (AI) 方面，鴻海除了長期與英特爾共同合作外，子公司工業富聯 (Fii) 也早與工業電腦大廠研華 (2395-TW) 合作，共同發展工業 AI、工業物聯網 (IIoT) 等應用，可以說是「3+3」策略中佈局最早的領域。

目前看來，鴻海在數位醫療部分，雖然有子公司康聯生醫 (6665-TE)，以及轉投資的夏普生命科學 (Sharp Life Science)，但對外還沒有明確的戰略合作對象，與美敦力 (Medtronic) 雖有合作，但仍屬於製造範疇，整體數位醫療應用勢必將成為鴻海下一階段需補強的拼圖。

觀察此次與國巨 (2327-TW) 合作，雖然表示將透過整合關鍵零組件，全面共同發展「3+3」技術應用，但在未來部分，還是特別點出數位醫療、電動車兩大領域應用，也顯現重視程度。

除了數位醫療版圖，有些未在「3+3」中提及的趨勢技術，也是鴻海近期鎖定目標，包含參與美國觸控及感測技術新創公司 SigmaSense 融資；子公司富智康 (FIH Mobile)，也與無線充電技術新創公司 Ossia 達成戰略投資協議。

因此，近期經常被鴻海提及的量子電腦領域，也可能是鴻海接下來擴大投資、尋求合作的新領域；而電動車所延伸的自駕車、車聯網，以及提升硬體價值的軟體應用，都有機會是鴻海涉獵的部分。