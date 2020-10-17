疫情二次爆發風險顯現 標普預告一些主要經濟體恐面臨降評

受新冠肺炎衝擊，各國政府紛紛推出紓困法案，導致一些國家的財政體質惡化，標普全球 (S&P Global) 警告，第二波由新冠肺炎 (COVID-19) 引發的降評浪潮再度來襲，未來幾個月可能調降幾個主要經濟體的主權債信評等，或提出降級警告。

標普全球首席主權分析師 Roberto Sifon-Arevalo 向路透 (Reuters) 表示，為因應新冠肺炎，許多國家推出紓困案後已經債台高築，標普今年已調降近 60 個國家的債信評等或下修展望，只剩幾個富裕國家仍保有高評等。

其中一些國家的債務規模佔該國國內生產總值 (GDP) 約 15% 至 20% 。此比率一般要 4 至 5 年才會出現，若未來 3 到 5 年支出維持高檔，情況可能改變。

目前有 31 國家信評展望為「負向」，占標普信評評估國家將近四分之一，負向展望通常代表未來幾個月可能進一步降評。目前全球主要經濟體中，澳洲仍維持最高的 AAA 評等，義大利與墨西哥為 BBB，西班牙為 A 。

然而，當主要經濟體疫情再起、更多國家債信展望調整為負向，情況格外令人擔憂。

Sifon-Arevalo 表示，現在需討論的是歐盟、日本、英國或美國這類高度開發國家的評等，這些國家已實施大規模財政、貨幣政策來抵禦疫情的影響，因此重點在於未來的軌跡如何演變，如果出現不同的債務結構，就會調整一些國家的信評。

Sifon-Arevalo 說：「我們目前正在進行調整，接下來的幾個月也將持續進行，最初可能是調整信評展望，有些國家可能會在幾年後恢復為『穩定』的展望，但有些國家可能會遭到進一步下修。」

標普評等國家中未來展望分布 (圖: Reuters)

債務違約問題

開發中國家中，拉丁美洲、撒哈拉以南非洲這兩個區域的處境更為水深火熱。拉丁美洲的墨西哥、巴西與哥倫比亞，目前信評都在最低的垃圾級 (Junk)；撒哈拉以南非洲幾個世界上最貧窮、負債累累的國家，可能出現更多債務重組和違約。

以非洲為例，尚比亞債務比已超過其 GDP 規模，該國已請求其國際債權人給予更多時間償債，安哥拉與加納等國家的政府收入約一半都用於償還債務利息。Sifon-Arevalo 表示，未來在非洲可能會出現更多像尚比亞這樣的例子。