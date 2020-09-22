CBO：美國債務佔GDP比至2050年恐升至195%

美國國會預算辦公室 (CBO) 表示，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致聯邦政府的支出增加，加速了美國預算赤字和債務的增長，預期到 2050 年美國聯邦債務與美國國內生產總值 (GDP) 的比例，將急升至約 195%。

報告中預期，美國今年債務佔 GDP 的比重將達到 98%，2023 年將達到 107%，創下歷史新高，並在 2050 年續升至 195%，接近日本和希臘的債務比。

CBO 也預估，2020 年的赤字將相當於 GDP 的 16%，隨後比例將在未來幾年內下降，但到 2028 年將再度開始大幅上升。由於利息、醫療保健計畫和社會保障支出增加，預估到 2050 年，年度赤字將相當於 GDP 的 12.6%。

CBO 表示，這些都增加了金融危機的風險，不過該機構也表示，目前這些風險沒有反映在金融市場當中。「對於政府財政狀況的擔憂，美元大幅貶值，民眾可能對政府全面償還債務的能力或承括喪失信心。」CBO 說道。

前亞特蘭大聯準會 (Fed) 主席 Dennis Lockhart 表示，美國經濟在第三季有望從上一季的萎縮中反彈，但是，如果疫情的爆發得不到有效的管控，美國經濟很可能陷入雙底衰退 (double dip)，意味著經濟在短暫復甦後又重回衰退的時期。

根據先前美國全國商業經濟學會 (NABE) 的調查報告顯示，美國經濟衰退可能將持續惡化，並至少再延續一年的時間，甚至有近 80% 的受訪者認為有 25% 的機會陷入二次衰退。此外，有將近一半的受訪者認為，美國 GDP 在 2022 年前都難以回到疫情前的水平。另外，多數經濟學家認為，至少要到 2022 年 2 月，美國就業市場才能重回原先水平。