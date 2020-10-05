世界銀行：部分窮國恐爆發債務危機 應促進債務減免

據報導，世界銀行行長 David Malpass 在週日 (4 日) 表示，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情可能導致部分國家出現債務危機，因此有必要準備好採取包括債務減免等援助措施。

Malpas 在接受採訪時表示，部分發展中國家很明顯無力償還所承擔的債務。因此，有必要透過減免債務或取消債務等方式降低這些國家的債務水平。「透過重組減少債務數額非常的重要。」Malpas 說道。

在疫情爆發後，20 國集團 (G20) 已經推出了暫緩償債行動 (DSSI)，共有 43 個國家已經參與了相關計畫，推遲償還 50 億美元的債務，但僅限國與國之間。

Malpas 也呼籲表示，更多私人銀行和投資基金也應參與進來，像是中國的一些主要銀行沒有充分參與。因此，這些援助措施的效果不如預期明顯。

Malpass 先前曾表示，隨著疫情的爆發，已經導致數百萬人失業、企業倒閉，較貧窮的國家首當其衝。全球數百萬人的生計被摧毀，醫療保健系統處於緊張狀態。「我們的估計是，將有多達 6000 萬人陷入極端貧困，這將會抹去過去 3 年中為減輕貧困方面取得的所有進展。」Malpass 也預期今年全球經濟將下跌 5%。

小摩執行長 Jamie Dimon 表示，新冠肺炎疫情必須成為建立更公平社會的一記「警鐘」。「我熱切希望我們將此次危機轉化成催化劑來重建經濟，為更多的人，尤其是那些被遺棄太久的人們創造更多的機會。」Dimon 說道。