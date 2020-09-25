澳財長：受疫情影響 澳洲政府債務升至GDP的近25%

澳洲財政部長 Josh Frydenberg 在週五 (25 日) 表示，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，許多企業被迫關閉，導致澳洲失業率飆升，澳洲政府為應對疫情的衝擊大幅增加了社會福利支出，澳洲政府債已躍升至國內生產總值 (GDP) 的近 25%。

在 10 月 6 日公布聯邦預算之前，Frydenberg 表示，截至 6 月 30 日的財年，澳洲政府債總額為 4,912 億澳元 (3,466 億美元)，佔該國 GDP 的 24.8%，遠高於上年同期的 19.2%，也超過官方所預測的 24.6%。

在大規模的財政刺激政策下，當局似乎放棄的使預算回復盈餘的期望，Frydenberg 也暗示，在失業率回跌到 6% 以下之前，財政政策將維持寬鬆。

澳洲經濟如今正處在 30 年來的首次衰退當中，政府預估失業率很可能在未來幾個月中從 8 月份的 6.8% 升至 10% 左右。

Frydenberg 表示，上一個財政年度的預算赤字為 853 億澳元，他預估截至 2021 年 6 月財年的赤字將激增至 1850 億澳元，是 2009 年全球金融危機時期歷史新高 545 億澳元的 3 倍多，相當於 GDP 的 9.7% 占比，也將創下是第二次世界大戰結束以來的新高。「復甦的道路將是漫長、坎坷且艱難的。」Frydenberg 說道。

澳洲央行曾表示，澳洲經濟如今正處於非常困難的時期，面臨自 1930 年代以來最大的萎縮。儘管困難重重，但經濟下滑的程度並未像先前預期的嚴重，澳洲大部分地區目前正在復甦。不過，經濟復甦之路顛簸，維多利亞州的新一波疫情的冠爆發對經濟帶來了重大衝擊。