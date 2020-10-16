歐元區9月CPI年減0.3% 符合市場預期

根據歐盟統計局在週五 (16 日) 發布的數據顯示，歐元區 9 月份消費者物價指數 (CPI) 較去年同期縮減 0.3%，低於前值，符合市場預期。

數據顯示，歐元區 19 個國家 9 月份 CPI 年減 0.3%，低於 8 月份時的年減 0.2%，符合市場預期的縮減 0.3%。與上月相比，則成長了 0.1%，符合市場預期。

從各類別來看，食品、酒精和香菸在 9 月份的 CPI 增長 0.34%，服務部門下跌 0.24%，能源部門則是大跌 8.2%。

歐元區 9 月份不含能源、食品、菸酒的核心 CPI 指數則月增 0.1%，年增 0.4%。

分析師認為，歐元區要由嚴重的衰退中全面回升，將需要 2 年甚至更長的時間。IHS Markit 經濟主管 Andrew Harker 表示，歐元區經濟目前正處在十字路口，在未來幾個月內的成長若不是持續回升，就將是停滯不前。

歐洲央行曾表示，預計 2020 年歐元區經濟將衰退 8.7%，而在 2021 年及 2022 年將分別成長 5.2% 和 3.3%。

歐洲央行 (ECB) 行長拉加德 (Christine Lagarde) 在先前表示，央行如今所擔心的是，在第二波疫情的情況下，當局將不得不採取防疫措施，可能將因此影響經濟的復甦，無法達到預期的 V 型復甦，新一波疫情有機會令 V 型復甦的後半段變得搖搖欲墜。

加拉德也表示，在這種情況下，貨幣政策將必須繼續保持支持性和寬鬆性，以支持受疫情衝擊的經濟。