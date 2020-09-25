〈房產〉8月消費者購屋貸款、建築貸款餘額雙創新高

台灣央行今 (27) 日公布 8 月消費者購屋貸款和建築貸款餘額統計，其中，購屋貸款餘額較上月續增 676.5 億元至 7 兆 7377 億元，而建築貸款餘額也月增 244.53 億元至 2 兆 2932 萬元，雙雙續創新高。

央行指出，六都 8 月的移轉棟數達 21686 棟，年增 25%，使部分銀行整批分戶貸款增加，而房貸利率連續 3 個月維持在 1.359% 的歷史次低水平，反映銀行為爭取優質客戶競爭激烈，積極推出一些促銷專案。

房仲業者進一步說明，低利環境和資金潮帶動下，民眾對房價看法打破 6 年空頭首次反轉，尤其房價已平盤整理很長一段時間，長期累積的需求買氣逐漸爆發，據調查，有 60% 消費者認為是今年下半年至 2021 年上半年是最佳購屋時機。

由於今年 6 月以來自住需求強勁，前 8 月六都交易較去年成長約 20%，房仲業者認為，房市仍屬穩定成長，估計進入第 4 季傳統旺季還會有一波買氣。

此外，台灣經濟研究院最新指出，隨著時序進入傳統 928 檔期、年底前購屋旺季，國內房市短期仍將維持供需齊揚態勢，而據內部 10 項觀察指標來看，目前房市僅處在逐步往上軌道，並未進入全面復甦階段，暫無須以過熱解讀。