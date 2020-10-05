〈房產〉六都9月房市交易量創57個月新高 台中市年增近55%增幅最高

全台六大都會區今 (5) 日分別公布 9 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計 2 萬 4356 棟，創 57 個月來新高，其中移轉量最大為新北市 6331 棟，台中市 9 月買賣移轉數量為 4867 棟居次，但年增 54.6% ，居六都年成長幅度之冠。

與去年同期相比，台中市以 54.6% 的高成長率，成為今年 9 月買賣移轉的年增幅冠軍，其中南屯區因交屋潮帶動，月增 1.3 倍，但整體交易量仍以北屯居冠。

台灣房屋崇德燊鴻特許加盟店店長歐景山表示，近年北屯推案量大，房市選擇多元，對消費者吸引力強勁，加上近來部分新案傳秒殺消息，且捷運又將於年底通車，強化消費者購屋念頭，使得北屯 9 月移轉量再奪台中之冠，尤其是捷運站周邊地區，近期房市交易狀況更是火熱。

全台 9 月六都建物買賣移轉棟數 2 萬 4356 棟月增 12.3%，年增 36.1%，永慶房屋業管部協理謝志傑表示，9 月的移轉量是反映 8 月的市況，8 月通常為房市淡季，交易量較低迷，但今年卻有淡季變旺季的氛圍，除了今年 8 月天氣晴朗無颱風干擾外，持續的遞延性買盤也是推升交易量的主因，上半年受疫情衝擊的買氣，在 5 月疫情獲得控制後，陸續入市，使 9 月房市交易淡季不淡。

謝志傑並指出，台灣邁入後疫情時代，房貸利率維持歷史低檔，且市場資金充沛，自住、換屋及置產族群紛紛入市，使房市交易量增加。另外，去年 8 月仍是暑期出國旺季，今年受到疫情影響，民眾僅能在國內旅遊，反而能夠把較多的心思放在看屋上。

此外，值得注意的是，本月六都會區的交易量，僅次於 2015 年 12 月房地合一稅輕稅末班車的交易量，創 57 個月來新高。其中台北市、新北市及台中市 9 月交易量分別為 3133 棟、6331 棟及 4867 棟，三個都會區的單月交易量，同創 57 個月新高。主要在低利資金潮的帶動下，置產族群陸續出籠，其中高保值性的台北市成為置產的首選標的。而新北市及台中市在建設、就業機會利多的支撐下，吸引許多自住及置產進駐。而交易量除了中古屋市場外，新建案的交屋也是推升交易量的原因，其中新北市的新店區、新莊區，以及台中市的南屯區、北屯區、豐原區、清水區及大肚區，推估有部分建案交屋，導致交易量增加。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，依六都公布的買賣移轉資料顯示，反應今年 7、8 月淡季不淡的房市交易，9 月六都的買賣移轉棟數達 2 萬 4356 棟棟，移轉棟數創下 2016 年以來的單月新高，同時 2020 前 9 月累計公布的移轉棟數資料，已經較去年同期增加 1 萬棟，以目前市場穩定回溫的買氣推估，全年移轉棟數有機會挑戰 2014 年的 32 萬棟。