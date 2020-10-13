〈央行報告搶先看〉3個理由推升房價上漲 房市「南熱北溫」

台灣央行總裁楊金龍將於周四 (15 日) 赴立院進行中央銀行業務報告，在今 (13) 日出爐的書面報告中，近來少見積極談論對房市看法，楊金龍指出，此波房價上漲原因主要是 (1) 台商回台投資增加，加上 (2) 國際科技大廠來台投資漸增，帶動廠商進駐中科、南科等園區並推升廠辦和住宅需求，同時，(3) 建商和壽險業加碼購地，也拉高土地成本，整體來看，目前國內房市屬「南熱北溫」。

楊金龍認為，最近房價上漲主要是台商回台投資帶動，有助就業和所得增加，使民眾購屋能力提升、房貸負擔略降。

楊金龍進一步指出，由於台商回流，加上政府持續推動都更政策，部分業者看好商用不動產前景，住宅市場也因市場資金充裕和置產投資需求漸增，買氣回溫，惟新建餘屋則在新建住宅擴增下，賣壓仍在。

對於六都房市，楊金龍說明，屬於南熱北溫，以台中市新推案價格漲幅最大，未來央行將密切關注房市動態和不動產貸款情況，維持高價住宅貸款成數最高不得超過 6 成規範，以防範過多信用資源流向不動產市場。

據央行統計，本國銀行購屋貸款與建築貸款逾放比率緩降，至 8 月底分別降為 0.14%、0.12%，均低於整體放款逾放比率 0.24%。

但楊金龍也直言，當前房市仍存在不動產持有稅負仍低難以抑制囤房、養地，以及預售屋、新推案等市場資訊透明化不足等制度面問題，仍有賴中央相關部會與地方政府通力合作消弭投機炒作空間，並健全房市。