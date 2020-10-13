〈房產〉低利環境下的資金狂潮流向房產 中北部千萬元總價宅交易增

低利環境下的資金狂潮流向不動產交易，房仲業者分析，今年前 8 月不動產交易以中北部總價 1000 萬元以下的不動產交易最熱絡，由目前已揭露的不動產交易實價件數觀察，光是北市 1000 萬元以下的不動產交易就已比去年同期成長 55.4%，新北、桃園與台中交易成長幅度也分別有 2.3%、3% 與 7.1%。

此外，桃園 3000 萬以上高總價交易也明顯成長 13.2%，至於南二都則以高雄最無感，各總價帶交易量皆無增加；台南在 1500 萬至 2000 萬與 2500 萬至 3000 萬總價帶各有成長，幅度分別為 4.8% 與 11.5%。

中信房屋研展室副理張漢超表示，疫情導致消費低迷，迫使經濟與金融環境不得不祭出寬鬆措施刺激消費，在低利環境下，最直接受惠的就是包含房貸在內的貸款族群，特別是對於居住在高房價地區的中北部民眾而言，低利房貸是降低購屋成本的好時機。

購屋人原本就相當關心房貸成本的多寡，根據聯徵中心的資料，今年前兩季新增房貸中，六都有 45.3%-73.2% 為年收入 100 萬元以下族群，甚至 22.6%-42.4% 的貸款人為年收入 60 萬元以下者，顯示大多數會利用房貸置產的都是一般受薪階級，更不是年薪超高的族群。

張漢超表示，六都中北部房價高，一般民眾在購屋壓力下往往只能選擇中低總價帶的物件，但顧及付出成本而遲遲不敢入市。但在今年降息後，購屋人付出房貸成本降低，觸動民眾進場置產意願。由降低購屋成本的角度而論，這波低利環境資金潮最大的受惠者，或許就是在中北部高房價區域內購屋預算有限的族群。

特別的是桃園 3000 萬元以上的高總價帶交易也大幅成長，與 1000 萬元以下的低總價同步形成交易市況 M 型化的現象。張漢超表示，桃園房市近年交易熱絡，房價也跟著水漲船高，在北北桃區域內同樣是高總價產品，在桃園卻能買到更寬廣的空間、更佳的居住品質以及更好的居住隱密度，且不少台商歸國也會選擇在桃園置產，也算是資金潮下的另類受惠產品。

在南二都台南的部分，現階段揭露的實價交易件數，雖僅中、高總價帶的產品上有顯現交易增加的狀態，但由買賣移轉棟數上來觀察，交易熱度已開始後來居上。台南房市近期也不斷傳出佳績，資金回流帶動當地投資，也造成在地不少新建案熱銷的市況， 8 月表現更呈現出淡季不淡的現象。