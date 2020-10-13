中國9月汽車銷量年增12.8% 連續6個月成長

《路透社》週二 (13 日) 報導，根據中國汽車工業協會 (China Association of Automobile Manufacturers，CAAM) 所發表的最新統計資料，今年 9 月中國國內的汽車銷售台數報年增 12.8% 至 257 萬輛，連續 6 個月出現增長。

此外，中國今年 1 至 9 月的汽車累計銷售台數報年減 6.9% 至 1712 萬輛，自年初以來仍然出現負成長。

由於每年的 9 月、10 月是中國車市的行銷旺季，在汽車業界有「金 9 銀 10」這樣的說法。

而中國 9 月的汽車銷售也實際反映出這樣的情況，乘用車銷量年增 8%。吉利汽車 (0175-HK)、長城汽車 (601633-CN)、豐田汽車 (7203-JP) 的當月銷量，也都出現 2 位數百分比的成長。

另外，新能源車 (New Energy Vehicle，NEV) 的銷量表現報年增 67.7% 至 13.8 萬輛，連續 3 個月出現增長。在中國的新能源車定義當中，包含了純電電動車 (EV)、插電式油電複合動力車 (Plug-in Hybrid Vehicle，PHV)，以及氫燃料電池車 (FCV) 在內。

占中國整體車市 1/4 的卡車等商用車銷量，於今年 9 月增加 40%。由於中國政府增加在基礎建設方面的投資，讓商用車市場受到支撐；還有在嚴格的廢氣排放規定下，車輛的汰舊換新也讓中國車市更為熱絡。