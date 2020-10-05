憂英國、歐盟貿協破局 日本車商要求英國承擔額外汽車關稅

近期英國、歐盟貿易談判不甚樂觀，硬脫歐風險急遽升溫。《日經亞洲評論》週一 (5 日) 報導，若英國未能在年底前與歐盟達成貿易協議，日本豐田汽車 (Toyota Motor) 和日產汽車 (Nissan Motor) 要求英國政府為其承擔額外關稅。

英國今年 1 月脫歐後，隨即進入近 1 年的脫歐過渡期，這段期間，英國仍享有脫歐前的零關稅優惠，但必須同時和歐盟等貿易夥伴進行貿易協議談判，若最終未能與歐盟達成貿協，汽車進口關稅將自明年 1 月 1 日起調升至 10％，對汽車製造商來說為一大利空。

日經引述消息人士報導，豐田和日產高層均承認已要求英國承擔額外關稅，並傳出寶馬 (BMW)、捷豹路虎 (Jaguar Land Rover) 等歐洲汽車製造商也呼籲英國政府這麼做。

日經引用數據顯示，2019 年英國境內生產約 130 萬輛汽車，其中將近一半是由日產、豐田和本田所製造，對歐盟出口比重高達 44％。

汽車製造商和貿易協會 (SMMT) 此前預計，調升關稅將使汽車製造商每年額外損失 45 億英鎊 (約 58.2 億美元)，若政府拒絕承擔這筆關稅，可能導致海外汽車製造商因無法負擔而外逃英國。

此外，鑑於日產和豐田利潤率低落，不太可能再以削減成本來吸收調升的關稅，當銷售價格反映出高關稅，日本汽車製造商在歐盟市場上的競爭力恐因此減弱，甚至影響英國業務。

對此，英國政府發言人表示將持續和汽車產業合作，以確保獲取整體商業利益，並稱政府仍以實現零關稅、零配額的自由貿易協議為目標。

諮詢集團 Owls Consulting Group 執行長 Keisuke Hanyuda 表示，汽車製造商的關稅要求相當特殊，因可能違反世界貿易組織 (WTO) 規定，他認為上述要求不太可能獲得採納。