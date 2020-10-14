NSC考慮脫手美國兩處車用製鋼廠 將新設電爐實現減碳

根據日本《讀賣新聞》週三 (14 日) 報導，日本鋼鐵業龍頭日本製鐵 (Nippon Steel Corporation，NSC)(5401-JP)，正考慮脫手美國兩家供應汽車製造所需的鋼鐵廠，未來將以二氧化碳排放量較少的電爐計畫來取代。

日本製鐵考慮脫手的兩家鋼鐵廠，是位在美國印地安納州的「I/N Tek」及「I/N Kote」兩家鋼鐵廠。這兩家工廠供應汽車生產所使用的鋼材，從 1980 年代成立至今已超過 30 年，設備也逐漸的老朽化。

日本製鐵在上述的兩家工廠各出資 50% 及 40%，預估所有持股都將賣給美國同業的 Cleveland-Cliffs (CLF-US)。

過去由 I/N Tek 及 I/N Kote 出貨給日系汽車製造商的鋼材，在未來也將由日本製鐵與全球最大鋼鐵廠阿塞洛米塔爾集團 (ArcelorMittal)( MT-NL) 各出資一半的合資公司來供應。

日本製鐵股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

而在今年 9 月下旬，日本製鐵在美國的合資夥伴阿塞洛米塔爾，也已早一步宣布要將上述兩家鋼鐵廠及其他美國的部分業務賣給 Cleveland-Cliffs。

日本製鐵與阿塞洛米塔爾計畫砸下數百億日圓來建設電爐，以因應美國市場需求，並改善在美國的營運狀況。

除了將來在美國當地的全新電爐計畫外，日本製鐵在美國南部的阿拉巴馬州也已經設有電爐。日本國內預計在 2022 年度，於兵庫縣的瀨戶內製鐵所導入電爐。