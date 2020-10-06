電動車初創公司法拉第未來 擬透過SPAC在美上市

電動車品牌法拉第未來 (Faraday Future) 正準備透過與 SPAC（special-purchase acquisition company）的反向併購，在美國上市。公司執行長畢福康 (Carsten Breitfeld) 週一 (5 日) 表示，正努力達成協議，希望可以短期內公布消息。

SPAC 是一個由共同基金、避險基金等募集資金而組建上市的空殼公司，唯一的業務是購買一家實體公司，以完成上市，並已成為進入股市的快速途徑。相較於其他方式，反向併購更能在兩年內完成上市目標。

法拉第曾經是炒作最多的電動汽車初創公司之一，燒掉了 20 億美元現金，創辦人賈躍亭過去在中國創立了樂視集團，但在快速擴張後無力支撐，隨後赴美「籌款」後未再返回中國，並於今年 6 月完成個人破產申請。

BMW 前高層畢福康去年 9 月加入法拉第未來，擔任執行長，他重申，目前賈躍亭不再持有公司股份，對於正在討論的反向併購，他並未透露和誰談判，或何時能達成交易。

法拉第曾表示，希望籌集 8 億至 8.5 億美元來推出首款電動豪華 SUV ​​FF 91。畢福康表示，公司將在獲得資金的 9 個月後，開始交付​​FF 91，並在交易達成後 12 個月開始量產。

法拉第未來的新車將首先會在加州進行生產，最終會使用一家亞洲代工廠，畢福康說，已經和亞洲這家工廠簽定協議，但他拒絕透露公司名稱。