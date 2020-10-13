〈美股盤後〉5G iPhone問世前夕蘋果狂飆 那指創一個月來最強表現

鉅亨網編譯羅昀玫 2020年10月13號6點28分

美股第三季財報周本周開跑，週一 (12 日) 科技股強勢大漲， 5G iPhone 問世前夕，蘋果股價狂飆逾 6%，亞馬遜在一年一度會員日前勁揚，道瓊上漲逾 250 點，那指收紅 2.7%，創 9 月 9 日以來最佳表現。

華爾街繼續關注即將到來的美國總統大選，以及兩黨新紓困案談判。

路透社 / Ipsos 最新民調顯示，民主黨候選人拜登在威斯康星州和賓夕法尼亞州領先川普高達 7%，這可能暗示 11 月美國大選的勝選者。

距離美國總統大選日僅三周之遙，川普與拜登在競選活動上加足馬力，白宮醫生週二透露，川普已連續幾天新冠病毒檢測為陰性，對其他人不再具有傳染性，將出席確診以來的首次造勢活動。拜登競選團隊週一重申，拜登今檢測呈陰性。

白宮上週五將紓困規模提高至 1.8 兆美元，但仍與民主黨希望的 2.2 兆美元有所落差，因此拒絕該提案。

川普提名最高法院提名法官巴雷特 (Amy Coney Barrett)，以填補最高法院大法官金斯伯格 (Ruth Bader Ginsburg) 病逝後的空缺，週一參議院聽證會上，民主黨團結一致抨擊保守派巴雷特威脅奧巴馬醫改存續。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3761 萬例，死亡數突破 107 萬例。美國累計確診超過 777 萬例，累計死亡數超過 21.4 萬。

週一 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 250.62 點，或 0.88%，收 28,837.52 點。

標普 500 指數上漲 57.09 點，或 1.64%，收 3,534.22 點。

那斯達克指數上漲 296.31 點，或 2.56%，收 11,876.26 點。

費城半導體指數上漲 35.44 點，或 1.48%，收 2,433.48 點。

S 標普所有板塊僅材料板塊收黑，資訊科技、通訊服務和非必需消費品領漲。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎全線衝高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 6.35%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.59%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.75%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.58%；臉書 (FB-US) 上漲 4.27%。

道瓊成分股多收紅。高盛 (GS-US) 上漲 3.17%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.62%；卡特彼勒 (CAT-US) 上漲 2.31%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.58%；思科 (CSCO-US) 上漲 1.28%。

費半連續四個交易收漲，以 NVIDIA 領漲。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.37%；AMD (AMD-US) 上漲 1.43%；美光 (MU-US) 上漲 1.58%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.01%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.46%；應材 (AMAT-US) 上漲 2.20%。

台股 ADR 集體收紅。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.67%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.42%；日月光 ADR (ASX-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.14%。

焦點個股消息

iPhone 12 發布會前夕，蘋果 (AAPL-US) 上漲 6.35% 至每股 124.40 美元。周一創自 7 月 31 日以來的最大漲幅，摩根士丹利數據顯示，在蘋果新機發布會後的 6 個月中，蘋果平均股價優於標普 500 指數。

iPhone 12 發布會台北時間周三凌晨即將登場。(圖片：蘋果)

全球最大電商購物節 Amazon 會員日即將起跑，於台灣時間 10 月 13 日登場，限時兩天。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.75% 至每股 3,442.93 美元。

台積電本週四 (15 日) 將舉行法說會，法人樂觀看待第四季營收成長，料將季增達 10%，自上月中除息 2.5 元以來，台積電經 13 個交易日終於填息完成，創下去年起季配息以來，填息最長紀錄。

股神巴菲特門徒抄底因疫情陷入低谷的 Dillards 百貨公司，其股價大漲 27.02% 至每股 53.45 美元。根據一份提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，波克夏最高投資主管 Ted Weschler 已認購超過 100 萬股，約佔已發行股的 5.89%。

美國監管機構 (FTC) 考慮強制要求 Google 出售旗下 Chrome 瀏覽器業務，母公司 Alphabet (GOOGL-US) 不受此消息影響，隨周一大盤上漲 3.58%。

迪士尼 (DIS-US) 收盤近乎持平，盤後股價漲逾 5%。該公司盤後宣佈重組其媒體和娛樂部門，加快直接面向消費者的戰略，將媒體業務部門集中到一個單獨的機構，負責內容分發、廣告銷售和 Disney+。

華爾街分析

摩根士丹利首席美國股票策略師 Mike Wilson 研判，目前有足夠的刺激措施使我們度過年底，而不會造成二次衰退的風險，最終，無論誰贏得大選，到明年第一季，我們可能還會有額外的紓困措施，以確保復甦能繼續下去。

BTIG 首席股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 表示，上周市場行情似乎顯示人們選舉結果定價，同時出台更多刺激措施的可能性越來越大，這反映在羅素 2000 等小型股表現突出和美債殖利率上升上。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 提到：「投資者對本週的情況表示樂觀，儘管刺激措施不足，但美國消費者仍會繼續購物，而 iPhone 12 發布將引發強勁的需求。」

Edward Moya 預期：「Q3 財報季將是一個喜憂參半的時刻，但顯示出經濟正朝著正確的方向發展，儘管缺乏國會的支持也表現良好。」