諾貝爾經濟學獎揭曉！美國2學者改善拍賣理論獲殊榮

2020 年諾貝爾經濟學獎得主週一 (12 日) 揭曉，由美國經濟學家、史丹佛大學教授米爾格龍 (Paul R. Milgrom) 與同校商學院教授威爾遜 (Robert B. Wilson) 共享此殊榮。

瑞典皇家科學院秘書長戈蘭漢森 (Göran K. Hansson) 於諾貝爾獎委員會的聲明中表示，兩位學者改善了拍賣理論並發明新的拍賣形式，讓全世界所有的賣家、買家和納稅人都受益匪淺。

(圖片：諾貝爾推特)

該獎項官方名稱為瑞典國家銀行紀念歐菲列 • 諾貝爾經濟學獎，是今年最後一個宣布的諾貝爾獎項。截至上週已有 5 位美國人獲得了醫學獎、物理獎、化學獎和文學獎。

1969 年至 2019 年間，諾貝爾經濟學獎累計已頒發給 84 人。迄今為止，只有 2 名女性獲獎。

獲獎者將獲獎者被授予獲獎證書及獎金證書，並共享 1000 萬瑞典克朗 (超過 110 萬美元) 的獎金。

去年 2019 年諾貝爾經濟學獎得主由美法三學者，美國經濟學家、麻省理工學院福特基金會國際經濟學教授巴納吉 (Abhijit Vinayak Banerjee)、美國發展經濟學家克雷默 (Michael Robert Kremer) 和法國經濟學家杜芙若 (Esther Duflo) 共獲殊榮，表彰其對減緩全球貧窮的理論貢獻。