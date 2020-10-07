【永豐期貨】半導體族群領軍上攻 台股站穩短中期均線

期貨走勢

台指期週三上漲 77 點至 12754 點。價差方面，台指期轉為正價差 7.63 點，電子期轉為正價差 0.91 點，金融期逆價差縮至 - 0.17 點。現貨部分，三大法人買超 80.06 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4888 口至 6569 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5069 口至 30080 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2016 口至 - 13747 口。

週二鮑爾呼籲國會採取積極的財政和貨幣刺激措施以促進經濟復甦，且過度的財政紓困的風險較小，而尾盤時美國總統川普喊停新紓困案談判，美股開高走低，四大指數全面下跌，道瓊下跌 1.34%，標普 500 下跌 1.4%，那斯達克下跌 1.57%，費半指數下跌 0.63%，台股今天開低走高，台積電黑翻紅，加上聯發科等半導體股領軍下，終場加權指數上漲 42.14 點，收 12746.37 點，站穩短中期均線。權值股來看，報導指出蘋果第二次秋季發表會將於台灣時間 10 月 14 日凌晨登場，預期台積電可望受惠於 iPhone 12 的出貨，股價黑翻紅，終場漲近 1%，收 443 元，聯發科今天盤中急拉帶量，大漲逾 5%，收 647 元，為近 1 個半月來新高。台股今天成交量也偏低，預期短期在高檔震盪整理，而投資人可關注大立光明天的法說會。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13000 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.29 降至 1.23。VIX 指數下跌 0.36 至 20.83。整體選擇權有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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