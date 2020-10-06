【永豐期貨】電子族群領軍上攻 台股攻克月線、季線關卡

期貨走勢

台指期週二上漲 148 點至 12677 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 27.23 點，電子期逆價差擴至 - 0.7 點，金融期逆價差擴至 - 6.24 點。現貨部分，三大法人買超 118.36 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 955 口至 1681 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 202 口至 25011 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1767 口至 - 15763 口。

週一美國總統川普病情好轉，推文也證實已出院，加上市場對新一輪刺激法案通過表示樂觀，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 1.68%，標普 500 上漲 1.80%，那斯達克上漲 2.32%，費半指數上漲 3.35%，而受美股上漲激勵，台股今天開高走高，電子族群回神，終場加權指數大漲 1.24%，收 12704.23 點，站上 12700 點關卡，也成功挑戰月線及季線，唯量能未明顯放大，權值股來看，台積電領軍上漲 1.62%，收復月線，收 439.5 元，大立光因 9 月營收疲軟，下跌 2.28%，各均線呈空頭排列，聯發科於盤上震盪，有 0.65% 的漲幅。而今天台幣持續升值，一度突破 28.8 元，創下近 10 年以來新高，代表資金行情依舊，目前川普出院且復原快速，市場轉趨樂觀，但仍有美國總統大選及疫情等不確定因素，投資人宜做好停損停利。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 13000 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.15 升至 1.29。VIX 指數下跌 2.08 至 21.19。整體選擇權籌碼面有利多方。 (永豐期貨研調)



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