SK海力士宣布推出DDR5 DRAM

南韓科技大廠 SK 海力士 (SK hynix) 週二 (6 日) 宣布，正式推出全球最快的 DDR5 DRAM 產品。

SK 海力士的 16GB DDR5 記憶體採用 1Y 奈米製程 (相當於 14 至 16 奈米)，是從 2018 年開始研發。在經過各種驗證及相容性測試後，目前已在市場推出。

DDR5 是新一代的 DRAM 標準，與目前普及的 DDR4 相比，有更快的速度及更高的密度，且耗能更低。設計經過優化，適合用於大數據、AI 人工智慧，已及機器學習等用途。

SK 海力士股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

SK 海力士的最新記憶體顆粒，資料傳輸速率可達 4800 至 5600 Mbps，較 DDR4 快 1.8 倍。DDR5 的 1.1V 工作電壓比 DDR4 的 1.2V 更低，也更節能。

SK 海力士表示該公司的 DDR5 DRAM 具備偵錯更正功能 (ECC)，可自行偵測並更正單一位元錯誤。這也使得採用該公司 DDR5 DRAM 的系統，在執行上的可靠度可望提升 20 倍之多。利用直通矽晶穿孔 (TSV) 封裝技術，容量最高可達到 256GB。

SK 海力士的行銷長 Oh Jong-hoon 表示，他們會聚焦在成長迅速的高階伺服器市場，以鞏固在伺服器 DRAM 領域的領先地位。

SK 海力士表示在與英特爾 (INTC-US) 等多家廠商的密切合作下，推出了 DDR5 DRAM，產品經過現場實驗室及系統層級測試，同時也與 SoC 廠商進行驗證。

英特爾數據平台事業部副總裁 Carolyn Duran 表示，他們與 SK 海力士共同合作設計和測試產品原型，以確保 DDR5 達到性能目標，也為共同客戶作好充分準備。

Omdia 預估 DDR5 的市場需求將於 2021 年湧現，在全球的 DRAM 市占將於 2022 年達到 10%，並於 2024 年達到 43%。