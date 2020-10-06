新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

SK海力士宣布推出DDR5 DRAM

SK海力士宣布推出DDR5 DRAM (圖片：AFP)
SK海力士宣布推出DDR5 DRAM (圖片：AFP)

南韓科技大廠 SK 海力士 (SK hynix) 週二 (6 日) 宣布，正式推出全球最快的 DDR5 DRAM 產品。

SK 海力士的 16GB DDR5 記憶體採用 1Y 奈米製程 (相當於 14 至 16 奈米)，是從 2018 年開始研發。在經過各種驗證及相容性測試後，目前已在市場推出。

DDR5 是新一代的 DRAM 標準，與目前普及的 DDR4 相比，有更快的速度及更高的密度，且耗能更低。設計經過優化，適合用於大數據、AI 人工智慧，已及機器學習等用途。

SK 海力士股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)
SK 海力士股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

SK 海力士的最新記憶體顆粒，資料傳輸速率可達 4800 至 5600 Mbps，較 DDR4 快 1.8 倍。DDR5 的 1.1V 工作電壓比 DDR4 的 1.2V 更低，也更節能。

SK 海力士表示該公司的 DDR5 DRAM 具備偵錯更正功能 (ECC)，可自行偵測並更正單一位元錯誤。這也使得採用該公司 DDR5 DRAM 的系統，在執行上的可靠度可望提升 20 倍之多。利用直通矽晶穿孔 (TSV) 封裝技術，容量最高可達到 256GB。

SK 海力士的行銷長 Oh Jong-hoon 表示，他們會聚焦在成長迅速的高階伺服器市場，以鞏固在伺服器 DRAM 領域的領先地位。

SK 海力士表示在與英特爾 (INTC-US) 等多家廠商的密切合作下，推出了 DDR5 DRAM，產品經過現場實驗室及系統層級測試，同時也與 SoC 廠商進行驗證。

英特爾數據平台事業部副總裁 Carolyn Duran 表示，他們與 SK 海力士共同合作設計和測試產品原型，以確保 DDR5 達到性能目標，也為共同客戶作好充分準備。

Omdia 預估 DDR5 的市場需求將於 2021 年湧現，在全球的 DRAM 市占將於 2022 年達到 10%，並於 2024 年達到 43%。

延伸閱讀

相關新聞