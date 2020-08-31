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超前業界 三星電子宣布量產10奈米級LPDDR5 DRAM晶片

超前業界 三星電子宣布量產10奈米級LPDDR5 DRAM晶片 (圖片：AFP)
超前業界 三星電子宣布量產10奈米級LPDDR5 DRAM晶片 (圖片：AFP)

隨著全球晶片製程技術持續進化，南韓科技巨頭三星電子 (Samsung Electronics) 宣布，已經開始量產使用極紫外光 (EUV) 光刻技術製造的第三代 10 奈米級 LPDDR5 DRAM 晶片，領先於業界，未來 DRAM 製程也將有望朝向個位數奈米製程前進。

三星電子宣布，該公司位於南韓平澤市的第二條半導體生產線，已經開始量產領先於全球的第三代 10 奈米級 LPDDR5 DRAM 晶片，達到業界內最大的容量和最快的速度。

三星電子最新的 10 奈米級 LPDDR5 DRAM 晶片，傳輸運行速度高達 6400Mb/s，較目前市場上旗艦版智慧型手機的 12 GB LPDDR5 DRAM 晶片快上 16%。該公司也指出，配備 16 GB 記憶體的智慧型手機將可以每秒傳送 51.2 GB 的數據，相當於 10 部高畫質電影。

此外，最新的 10 奈米級 LPDDR5 DRAM 晶片也比先前的產品薄 30%，將有助於為配備多項零組件的產品，如高階相機手機或 5G 手機，以及有厚度考量的產品，如可折疊式手機，提供最佳解決方案。

報導指出，在今年 2 月份，三星電子便已經開始使用第二代 10 奈米級工藝製程技術量產 16GB LPDDR5 DRAM。在短短六個月內，該公司更進一步加強了高階行動 DRAM 產品組合，包括導入新一代晶片製程技術。

在 DRAM 領域中，南韓 SK 海力士排名全球第二，市占率僅次於三星電子。如今，SK 海力士也正積極研發將 EUV 技術應用於第四代 10 奈米級產品，並計畫於 2021 年實現量產，與三星電子相比，SK 海力士大約落後了六個月到一年的時間。

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