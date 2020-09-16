買方庫存仍高 伺服器DRAM Q4跌幅恐擴大至13-18%

據研調機構 TrendForce 旗下半導體研究處指出，第三季伺服器代工訂單較第二季衰退，隨著半成品庫存持續去化，第四季伺服器採購動能將回穩，但買方庫存仍高，預估 server DRAM 季跌幅將擴增至 13-18%。

TrendForce 指出，第三季 ODM 手中伺服器半成品庫存較預期高，追單效應急踩煞車，造成伺服器代工訂單較第二季衰退，第四季隨著半成品庫存逐漸去化，預期資料中心的伺服器採購動能將回穩，但成長力道遠不及第二季。

TrendForce 預估，伺服器第四季成長力道恐不如第二季，也將使記憶體與相關零組件採購動能，到今年底至明年初才可能重啟，第四季 server DRAM 在買方庫存仍高的情況下，跌幅將擴大至 13~18%。

觀察市場需求，企業端伺服器採購力道受肺炎疫情不確定性影響，呈現大幅下修。多數企業對於基礎架構的採購行為由資本支出轉向營運支出，暫緩既有伺服器採購訂單。

儘管 ODM 廠境外組裝產線人力均在 6 月底恢復，但受企業投資趨於保守影響，第三季生產訂單與整體出貨將不如預期，季衰退幅度分別為 10% 與 4.9%。

在 server DRAM 市況方面，由於 server DRAM 在 DRAM 領域獲利能力最佳，吸引供應商持續投入，導致供給量攀升；需求面自第三季起，買方因生產動能放緩、DRAM 庫存量已超過健康水位，及預期跌價心理，購買意願降低，導致市場出現供過於求。

另一方面，加上其他資料中心買方庫存量仍高，合約價將持續下探新低，雖然第四季合約價仍在議定當中，但預估第四季 server DRAM 價格季跌幅將由 10~15%，擴大至 13~18%。